Jeho dům září 90 tisíci žárovek. Pomohla by mi větrná elektrárna, říká muž

Je to už 21 let, co Václav Trunec svůj dům v Chotovicích vánočními světýlky ozdobil poprvé.

Asi ani on sám v té době netušil, že z 200 barevných žárovek použitých v prvním roce bude za pár let sofistikovaný elektrický systém, který se s desítkami kilometrů kabeláže a počtem žárovek pohybujícím se ve stonásobcích původního počtu dostane třikrát do české knihy rekordů i mezi 35 nejkrásnějších vánočních výzdob celého světa.

V posledních dvou letech vánočními světly vyšperkovanou usedlost nepoložil ani covid, a tak letos Václav Trunec mohl svoji atrakci rozšířit o dalších 16 tisíc žárovek na celkových 91 tisíc.

„Během covidu lidé neměli kam jezdit, všechno bylo zavřené, tak jezdili do Chotovic. Chválili mě, že jsem se nebál a rozsvítil dům i během té nešťastné pandemie. Byli za to moc rádi,“ říká Trunec, na jehož osvětlený dům se za běžnou sezonu přijede podívat 20 až 30 tisíc lidí.

Osvětlený dům v Chotovicích Pohádkově osvětlený dům Václava Trunce zdobí celkem 91 027 žárovek, z čehož 67 214 jich připadá na úsporné LEDky, zbytek tvoří klasické vláknové žárovičky. Světelný systém propojuje 2774,5 metru přívodních kabelů a napájí 421 trafostanic. Celkem je na usedlosti téměř 35 kilometrů kabelů včetně světelných řetězů. Použito je 131 kusů prodlužovaček dlouhých téměř půl kilometru. Vše je zapojeno do 651 elektrických zásuvek. Příkon celého světelného systému je 6 314 kWh (led 1 944 kWh, klasické žárovky 4 370 kWh).

I letos od 27. listopadu se malí i velcí kochají pohledem na rozzářený dům nebo ze zahradního altánku posílají dopisy Ježíškovi a při zvonění na zvoničku šeptají ta nejtajnější přání.

Přestože rekordman s obavami vyhlíží ve schránce nový předpis záloh na elektřinu, s blackoutem kvůli drahým energiím nepočítá.

Jak se totiž od lidí dozvídá, jeho obdivovatelé si zkrátka nedokážou představit, že by nejosvětlenější dům v republice potemněl.

„Ještě před začátkem adventu mně lidé volali a hodně se ptali, jestli budu svítit, když je taková drahota. Říkám každému, že je nechci zklamat. Ale kdyby nebyly zastropované ceny, musel bych to asi položit. Dřív jsem elektřinu vůbec neřešil. Teď budu za svícení od konce listopadu do Tří králů místo 12 tisíc platit asi něco kolem 20 tisíc a možná to ani nebude stačit. Vyšší částky by už ale byly moc,“ dodává vyučený písmomalíř, který pracuje na správě a údržbě silnic v Litomyšli. Jak sám říká, na dobrovolném vstupném nic měnit nechce.

„Překvapují mě mile telefonáty lidí, pro které kdybych nesvítil, nebyly by to pro ně žádné Vánoce. Sami říkají, abych se nebál svítit dál, že mě podpoří,“ váží si Trunec.

Úspory by nepřinesly ani solární panely

Příliš úspor by mu nepřinesl ani solární systém na střeše. „Žárovkový baron“ by totiž musel investovat do velkého bateriového systému, který by se mu z finančního hlediska nevyplatil.

„Plánoval jsem dát pár panelů na střechu, ale bez baterií to nedává smysl. Potřebuji hodně energie jen na pár dnů v roce, a to hlavně v zimě a přes noc, kdy slunce nesvítí. Musel bych mít hodně velkou kapacitu baterií, což by vyšlo na jeden milion korun. Navíc v tomto počasí není žádná jistota, že by se mi baterky za den stihly dobít. Víc by mi pomohla větrná elektrárna, ale to by mi nikdo nepovolil,“ směje se na konto energetické náročnosti žárovek, které se svícením po dobu jedné hodiny vyrovnají třem zapnutým varným konvicím.

Václav Trunec mezi žárovkami doslova žije. Po setmění s visačkou na klopě návštěvníky nejen rád provádí, ale i zodpovídá technické dotazy.

„Rádi si o světlech a práci s nimi povídají. Neváhají přijet ze všech koutů republiky,“ těší Trunce neutuchající zájem lidí.

Vánočně vyzdobený dům rozsvěcuje každý den od prvního adventu do Tří králů zhruba od 16.30 do 22 hodin. V rámci úsporných opatření světly od 20 hodin nesvítí zbůhdarma, pouze v přítomnosti lidí. Od Tří králů do konce ledna spouští světla jen v případě, když někdo přijede.