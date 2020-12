Čech ověsil dům desítkami tisíc žároviček. Jezdí se dívat lidé z celého světa

Myšlenka začít vytvářet svítící výzdobu domu není originální. „Viděl jsem to v amerických filmech. Líbilo se mi to a říkal jsem si, že něco takového by šlo realizovat i u nás. Ovšem vůbec mě v tom okamžiku nenapadlo, jak se to rozroste,“ říká Trunec.

„Každý rok jsem přidával, až jsem se dostal na současný stav, tedy

66 300 žárovek a LED diod. Začal jsem okny, pak jsem přidával na dům, na zahradu,“ popsal.

Takové množství světla stojí spoustu elektřiny. Aktuální spotřeba celého systému se pohybuje kolem 6 kW, tedy asi jako tři rychlovarné konvice. To v penězích znamená, že za sezonu prosvítí tímto způsobem asi 6 000 korun.



Kuriozita nemohla uniknout pátravým očím lidí, kteří se starají o zápisy České knihy rekordů agentury Dobrý den. A jak šly roky, dostal Václav Trunec už třetí certifikát. První zápis byl v roce 2012, poslední loni.

„Byl jsem překvapený, že si mě všimli, ale zároveň jsem byl rád. Tento rekord mi už nikdo nevezme, protože jsem byl jako první. Ale klidně se může stát, že mě někdo překoná, to je život,“ usmívá se. Mimo to se dostal do výběru 35 nejkrásnějších vánočních míst světa. Tam mu konkurovaly země jako Amerika, Japonsko, Čína nebo Kanada.

Pochlubte se fotkami své vánoční výzdoby Asi jste nepojali výzdobu v tak velkém stylu jako pán v reportáži, ale určitě ukážete krásné fotografie toho, jak jste si vyzdobili svůj dům. Z nejlepších fotografií uděláme galerii a ukážeme je ostatním čtenářům. Posílat je můžete do 20. 12. 2020.

Tak obří instalaci by nezvládl úplně sám, podle něj se musely navozit asi tři vozy chvojí. Takže pomocníci aranžují a Trunec se věnuje výhradně osvětlení. Ne že by byl elektrikář. Povoláním je písmomalíř a věří, že jeho profese se tak trochu odráží i do výsledku dekorace.

Strojit se začíná už během září tak, aby se na první adventní neděli mohla rozsvítit. Až do Tří králů dům svítí každodenně od půl páté do deseti do večera a do konce ledna je instalace zapojená, ale rozsvěcí se jenom pro objednané návštěvníky. „Letos plánuji až konec února, protože hodně lidí se možná bojí kvůli koronaviru přijet v obvyklých termínech, tak aby si to mohli užít,“ prozrazuje nejbližší plány.

A od března se začne sklízet, kontrolovat, zda sníh něco neponičil a případně opravovat. Jenom asi 15 procent instalace zůstane v zahradě celoročně.

Václav Trunec z Chotovic u Litomyšle si pečlivě vede knihu hostů, na každý rok má nachystanou jednu, takže už mu zabírají kus místa v knihovně. Podle zápisů si spočítal, že podle sezony mu projde zahradou ročně 20 až 30 tisíc lidí. A vzhledem k tomu, že návštěvníci zapisují i místo, odkud přijeli, má doklad o tom, že jeho vánoční výzdobu viděli lidé doslova z celého světa.