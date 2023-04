Auta pošty v Chrudimi musejí pryč, na rušení poboček reagují i další města

Radnice chtějí pomoci lidem, kteří přijdou o „svou“ pobočku a budou muset na poštu do jiné části města, kde se nedá zaparkovat a mnohdy tam nejezdí ani městská doprava.

Chrudim by měla přijít o tři ze čtyř poboček. Zbude ta na náměstí, před níž je sice 23 parkovacích míst, ale bez speciálního povolení se zde parkovat nesmí.

„Česká pošta má na náměstí před svou pobočkou dvě vyhrazená parkovací místa. Ale teď jsem zde viděl devět jejích vozů v řadě. To musí skončit. Už jsem zástupcům České pošty řekl, že všechna místa budou muset do osmi hodin ráno opustit. Akceptovali to,“ uvedl starosta Chrudimi František Pilný (ANO). Město chce lidem umožnit, aby si nově mohli před poštou na náměstí nechat auto na půl hodiny zdarma a jít na poštu.

Ještě složitější bude zajistit, aby lidé na poštu mohli dojet městskou dopravou. Autobusy na náměstí nejezdí, protože cesta z něj vede Širokou ulici přes kaskádu extrémně nepopulárních retardérů.

Město však bude vybírat nového provozovatele městské dopravy a soudí, že už v roce 2024 by do ulic mohl vyjet minibus, který zajede až před pobočku pošty, poté objede náměstí a zamíří zpět. „Uvažujeme o tom, jiné řešení asi není možné. Autobusy po jezdeckých schodech v Široké ulici jezdit nemohou,“ řekl Pilný.

Svitavy: Pošta musí postavit parkovací místa

Podobné potíže řeší prakticky všechna města, kterých se rušení poboček dotkne. Svitavy, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Hlinsko i Pardubice.

Svitavy by měly přijít o dvě pobočky. Hlavní pošta v Lánech otevřená v roce 2004 přestavbou bývalé kotelny sice nestojí v centru města, ale co do dispozičního řešení a bezbariérovosti jí mohou ostatní města závidět.

S provozem otevřených přepážek už je to horší. Jak se mohl redaktor MF DNES přesvědčit, v odpolední špičce ze sedmi přepážek vysloveně poštovní služby poskytují lidem pouze dvě okénka. Další dvě jsou vyhrazena společnosti ČEZ a za jednou přepážkou lidé vyřídí jen bankovní služby.

„Pokud má být ve městě jedna pošta, musí jet na plný výkon, ne jak to funguje teď. Dvě přepážky a hotovo,“ řekl starosta David Šimek (SPMS). Město podle něj požaduje, aby celý týden jelo všech sedm přepážek naplno.

„Nehodláme v tom dělat žádné ústupky. Propočítáváme, kolik dalších parkovacích míst by se v okolí pošty dalo ještě postavit. Chceme České poště předložit návrh na vybudování nových parkovacích míst. Jsme ochotni jim poskytnout pozemky s tím, že je do 1. července pošta předělá na parkoviště. Z městského rozpočtu na to nepůjde ani koruna,“ řekl Šimek, který nechce ubírat parkovací místa na sídlišti.

V Ústí jednají o nové hlavní pobočce

Se zrušením tří poboček se nehodlají smířit ani v Ústí nad Orlicí. Hlavní pošta sídlí v provizorních prostorách v hotelu UNO. Chybí zde parkovací místa i kvalitní bezbariérový přístup. Sídlo hlavní pošty se totiž v roce 2018 přesunulo z budovy bývalého Telecomu do provizorních prostor v budově hotelu UNO v ulici T. G. Masaryka. Teď by se tam však mohla vrátit.

„Česká pošta má neustále rozjednaný záměr přemístit se do původní budovy Telecomu, kde není problém ani s bezbariérovostí ani s dostatečně velkým parkovištěm. Nový vlastník objektu se snaží s poštou domluvit. Jednání probíhají, ale bavíme se o horizontu dvou let,“ sdělil starosta Petr Hájek (Oušťáci).

Město se do té doby nechce smířit s koncem pobočky na sídlišti Štěpnice. Vedení města zkoušelo projednat i možnost konceptu družstva Konzum, které na Orlickoústecku provozuje 23 pošt Partner v rámci svých obchodů. Pošta však nechce otevírat nové pobočky partnerských pošt a nabízí pouze poštu Partner plus, u které by všechny náklady šly za městem.

„Poštu Partner plus zatraktivnit můžeme. To je určitě cesta. Zatím o ni žádný zájem nebyl. Ale jak vidím z reakcí samospráv, tak něco připravíme,“ řekl ve středu v České televizi prozatímní ředitel České pošty Miroslav Štěpán.