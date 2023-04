Rušení pošt: lidé řeší výdej balíků, pro pošťáky je konec vysvobozením

Martin Pařík provozuje knihkupectví naproti České poště v pražských Nových Butovicích na Slunečním náměstí, o konci pobočky se dozvěděl od svého syna. „Našel to na internetu. Honem jsem běžel na poštu zeptat se a potvrdili mi, že zavírají. Pochybuji, že to s někým řešili. Asi když se někdo zeptal, tak mu to sdělili. Taky to nemají snadné,“ míní Pařík.

I pro něj osobně je končící pošta komplikací. „Jsme hodně závislí na e-shopu. Vůbec nevíme, jak budeme posílat zásilky. Asi musíme najít alternativního dopravce,“ přemítá. Odmítá ale, že by balíčky vozil až na Stodůlky nebo do Galerie Butovice, kde pro něj budou nově nejbližší otevřené pobočky.

Přesto se snaží nepropadat beznaději, věří, že až vedení pošty zjistí, že si lidé stěžují a na ostatních pobočkách se tvoří nekonečné fronty, vrátí se pošta zpět na Sluneční náměstí. „Je to podle mého nedomyšlené, ale jsem malý pán na to, abych to řešil,“ směje se s tím, že i na „jeho“ poště mnohdy byly fronty.

A právě tato pobočka je jednou z tří set, které k poslednímu červnu tohoto roku trvale ukončí svůj provoz. Rozhodnutí zrušit je předcházela vášnivá debata ve Sněmovně vyvolaná peticí, krok se nelíbí ani starostům a hejtmanům.

„Jeví se, že jediným kritériem, které bylo zvoleno, je docházková vzdálenost, nic dalšího. Ta kritéria nerespektují, aspoň podle mě, specifika města, jeho sociálně-ekonomickou strukturu, věkovou strukturu,“ zkritizoval rozhodnutí například ostravský primátor Tomáš Macura. Právě krajské město Moravskoslezského kraje přijde o devatenáct poboček, kraj jako takový pak o osmačtyřicet.

Dotkne se vás rušení poštovních poboček? ano 60 %(3126 hlasů) ne 40 %(2099 hlasů)

Řada lidí o konci poboček neví

Konec pražské pošty na Slunečním náměstí berou oslovení zákazníci smíšené. „Podívejte se, obtíže mi to nezpůsobí. Jsem pohyblivá, půjdu na Stodůlky, no. Ať je pořádek, mně je to jedno. Ale rozhodně mi to tady bylo blízké,“ popsala redaktorovi iDNES.cz své pocity postarší zákaznice.

Zatímco někteří lidé od pátečního rána volali na jednotlivé pošty ve svém okolí a ptali se zaměstnanců, jestli daná pobočka bude pokračovat i po posledním červnu, jsou tací, kteří to nevěděli ani v době, kdy na některou z pošt přišli vyřídit své záležitosti.

„Jsem z toho překvapená a nelíbí se mi to. Žádné upozornění na poště neměli a zaměstnanci také nic neříkali. Budu muset jet dvě stanice metrem na jinou pobočku, přitom tato byla využívaná. Neumím si představit, že lidé, kteří sem chodili, se budou tísnit na menších pobočkách,“ popsala redakci paní Iva, když opouštěla novobutovickou poštu.

Jednou z mála pošt, které na Praze 5 budou fungovat i nadále, je ta v obchodním domě Galerie Butovice. Protože jde ale o poštu partner, lidé zde například nemohou využít služeb Czech POINTu. (31. března 2023)

Jinou pobočku má patnáct minut chůzí nebo osm minut městskou hromadnou dopravou v obchodním domě Galerie Butovice. Jenže svojí rozlohou jde o jednu z nejmenších pošt v republice, kde je vždy v provozu pouze jedna přepážka. Provozovnu navíc zřizuje sama galerie v rámci programu Pošta Partner. Proto jí chybí například Czech POINT.

Další ze zákazníků ale problém v dojíždění jinam nevidí. „Chodím sem minimálně, pošta mě moc nezajímá. Jsou jiné komplikace, které způsobuje život, než zavřené pobočky,“ řekl.

Za pravdu mu dává i další paní, která zmínila, že i na této pobočce se mnohdy čeká přes půl hodiny, a tak je jedno, kde se lidé zdrží. „Navíc si v Galerii rovnou můžou nakoupit,“ kvituje.

Že jde pro jednotlivé pobočky a její zaměstnance o překvapení, mnohdy dokládá fakt, že uvnitř budovy mají stále náborové reklamy, tak jako na Slunečním náměstí.

V pátek ráno se pracovníci novobutovické České pošty na Slunečním náměstí dozvěděli o konci své pobočky, přes šok ještě nestihli uklidit ani náborový stojan hledající nové kolegy na pobočku. (31. března 2023)

Konec je pro pošťáky vysvobozením

Doposud se pracovníci České pošty dozvídali nejvíce informací z médií, místo toho, aby s nimi napřímo komunikoval jejich zaměstnavatel. Z tisku se také dozvěděli, kolik poboček se v jednotlivých městech a krajích bude rušit. Šok pak pro některé nastal v pátek ráno, kdy si přečetli v interním systému adresy konkrétních pošt, které od 1. července nebudou existovat.

Informace ale neměli čas zpracovat, jelikož museli rovnou začít pracovat, navíc jim v průběhu dne volala řada zákazníků s dotazem, jestli se rušení týká i jejich pobočky. Na podobné otázky odpovídala i vedoucí nejmenované pošty v Ostravě, která musela danou informaci předat i svým kolegům.

„Vzhledem k tomu, že jsme to trochu tušili, šla jsem za kolegy s tím, že už vím, jak to vypadá. Vzali to, někteří se i těší,“ přiznává trochu překvapivě vedoucí. Vysvětluje, že měsíce žije se svými zaměstnanci v nejistotě, která tímto okamžikem alespoň částečně skončí.

„Bylo to nepříjemné. Všichni věděli všechno dříve než my, tohle bylo poprvé, co jsme o tom věděli ve stejný čas jako veřejnost,“ říká s tím, že kvůli špatnému hospodaření manažerů se musely například zkracovat otevírací doby pošt či snižovat stavy jednotlivých pracovníků. I to drželo pracovníky v nejistotě.

Přestože nyní už zaměstnanci pošt vědí, koho se rušení týká, a koho ne, vyhráno zcela nemají. „Vůbec nám nedali vědět, co s námi bude konkrétně. Psali, že pro pošťáky se najde vždy nějaká práce, protože jsme fundovaní. Bude možná rekvalifikace a některým nabídnou jinou pracovní pozici,“ popisuje pošťačka.

Doplňuje, že někteří její kolegové napříč poštami po republice se už vyslovili, že půjdou na dlouhodobou nemocenskou, či na úřad práce. Lituje přitom ty, kteří zůstanou v práci na přepážkách, poněvadž se na ně nahrne ještě více práce než doposud.

Redukcí 300 poboček z celkového počtu 3 200 se snaží Česká pošta o úsporu. Jen za loňský rok státní podnik skončil ve ztrátě 1,5 miliardy korun. Pokud by úsporná opatření neudělal, zamířil by podle dřívějších vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana do insolvence.

Nejde o jediné škrty. K 1. červenci chce podnik zrušit také 2 269 pracovních míst a propustit 1 600 zaměstnanců. Proti jsou odbory, se kterými se vedení pošty potká 12. dubna.