S rušením pošt nesouhlasí 58 procent lidí, častěji starší 65 let, tvrdí průzkum

Minimálně jednou týdně navštěvuje poštu podle průzkumu 12 procent lidí, zatímco třetina veřejnosti tam chodí méně často než jednou do měsíce. „Četnost návštěv pošty se výrazně neliší u jednotlivých věkových skupin. Podobná je u seniorů, nebo u lidí ve středním věku. Výjimkou jsou jen lidé od 18 do 26 let, kteří chodí na pobočky pošty méně. Konkrétně 48 procent z nich navštěvuje poštu méně než jednou do měsíce,“ uvedli autoři průzkumu.

Podle zjištění NMS Market Research zprávy o rušení poštovních poboček zaznamenalo 91 procent lidí. Lidé starší 65 let se přitom častěji vyslovují proti tomuto rušení. „S redukcí sítě nesouhlasí zhruba 70 procent z nich,“ uvedl spoluautor výzkumu Michael Bouška.

Naopak častěji s omezením poboček souhlasí lidé ve věku 35 až 54 let. Mezi dotázanými podle velikosti obce, kde žijí, nejsou v této otázce významnější rozdíly. Výjimkou jsou podle autorů průzkumu jen lidé z měst nad 100 tisíc obyvatel, ti s redukcí počtu poboček častěji souhlasí.

Z průzkumu rovněž vyplynulo, že s rušením poboček pošty souhlasí častěji voliči vládních stran Spolu, Pirátů a STAN. Nejméně souhlasných odpovědí zaznívalo od voličů KSČM, ANO a SPD.

Pošta chce od poloviny roku snížit počet svých poboček o 300 na zhruba 2 900. Slibuje si od toho, že ročně ušetří kolem 700 milionů korun. Podnik, který nyní zaměstnává téměř 23 tisíc lidí, má kvůli rušení poboček škrtnout asi 950 míst na přepážkách a o 500 snížit počet doručovatelů.

Část zaměstnanců z rušených míst bude moci pokračovat na jiné pozici ve firmě. Personálně mají posílit například pošty, které v obcích s rušenými pobočkami zůstanou otevřené. Část dotčených obcí s rušením ale nesouhlasí.