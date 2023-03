Nervozita mezi pošťáky. Prosakují první adresy, kde pobočky pošty končí

Pokud by někdo v polovině 70. let minulého století vyfotografoval pobočku Československé pošty ve svitavském Lačnově a porovnal ji s dneškem, moc rozdílů by nenašel. Duch normalizace na člověka dýchne nejen před unifikovanou budovou s brizolitovou omítkou, ale i uvnitř. Vedle prázdné hovorny a dnes už nevyužívaných zamykatelných poštovních přihrádek v sektorovém stylu chybí snad už jen portrét Gustáva Husáka na zdi.