PŘEHLEDNĚ: Pošta zveřejnila, které pobočky od léta zruší

Dlouhodobý trend v poptávce po tradičních poštovních službách je klesající. Za posledních pět let klesl zájem o tyto služby na pobočkách o 40 procent, uvedla pošta ve zprávě. Na vině je podle ní především digitalizace, kvůli které lze zařídit řadu služeb nikoli osobní návštěvou pošty, ale v on-line prostředí.

„Lidsky z rušení poboček nadšený nejsem. Mrzí mě, že jsme k tomuto kroku byli vývojem na trhu poštovních služeb a ekonomickou realitou dohnáni. Legislativa se změnila a my si nemůžeme dovolit luxus provozovat pošty, které nemusíme. Proto k 1. červenci uzavíráme 300 poboček, které už nejsou podle platné legislativy potřeba. Není to o emocích, je to o finanční realitě České pošty, se kterou se musíme vypořádat. Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by pobočky nebyly už žádné, protože by nebyla Česká pošta,“ říká pověřený zástupce generálního ředitele Miroslav Štěpán.