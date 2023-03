Pro 25 tisíc lidí zůstane jediná pošta. Nepředstavitelné, bouří se v Brně

Bystrcký starosta Tomáš Kratochvíl i Břetislav Štefan (oba ČSSD) z Líšně se o zrušení „jejich“ poboček dozvěděli dnes ráno. A to z médií, nikdo ze státního podniku s nimi věc neprojednával.

„V současné době máme dvě pošty, takzvanou horní a dolní. Na horní se čeká 10 až 15 minut, pokud se zruší ta spodní, bude se čekat až 40 minut, což je nepředstavitelné,“ kritizoval Kratochvíl s tím, že ztratili možnost se k plánu České pošty ve stanovené době vyjádřit, protože informace o zrušení mylně směřovala na brněnské Vinohrady místo k nim.

„Nevíme, co máme dělat, když se pan Rakušan rozhodl, že to zruší. Ve staré Líšni žije šest tisíc lidí, na sídlišti pak přes 20 tisíc lidí. A bude je obsluhovat jen jedna pošta, super,“ řekl ironicky Kratochvíl.

Oba starostové na nejbližším zastupitelstvu navrhnou mimořádné body o zachování jejich poboček. Dopisy pak pošlou ministrovi vnitra a vedení státního podniku. „Bystrc má 25 tisíc lidí včetně chatových oblastí, ale navštěvují nás samozřejmě i jiní lidé. V takovém počtu obyvatel si zasloužíme dvě pošty. Pro lidi je to ztráta, nejsou tam čekací prostory. Jsem rozhořčen a rozčílen,“ prohlásil Kratochvíl.

V Brně pošta k polovině roku zruší dohromady dvanáct poboček. Hned pět z nich se nachází v nejlidnatější části Brno-střed, kde žije odhadem 70 tisíc lidí. „Zbylé dvě, které nám zůstanou, se přesunou,“ uvedla mluvčí místní radnice Kateřina Dobešová.

„Občané budou jezdit přes půl města“

Z Orlí ulice se pošta podle ní přesune do Šumavské ulice, která je na hranici Brna-středu a Žabovřesk. „Při rozsahu městské části je to obrovská vzdálenost a občané budou jezdit přes půl města. Hlavní pošta se od hlavního nádraží přesune do domu Letmo někam do čtvrtého pátého patra. Takhle masivně jsme to rozhodně nečekali. Vše vnímáme velmi negativně. Dostupnost služeb se významně zhorší,“ zdůraznila Dobešová.

Dvě místa skončí na území Brna-sever, kde se dosavadní počet poboček smrskne ze čtyř na polovinu. Shodně o jednu přijdou lidé v Brně-jih, Králově Poli a také Židenicích, kterým tak zůstane jediná. „Je to nefér vůči zaměstnancům pošty. Nedokážu si představit, kdyby mi řekli, že ruší místo, kde pracuji,“ vyjádřila se návštěvnice končící židenické pošty Barbora Nová.

Plány na zrušení poboček se týkají i Znojma. Konec pošty v Pražské ulici zásadně dopadne na místního penzistu Bohumila Obořila. „Bereme tam důchod, kam pro něj teď budeme chodit? To mi ho bude nosit pošťačka? Mám se nahlásit na jinou pobočku? To mám jít až na poštu na nádraží, nebo si mám jako osmdesátiletý zavést účet, aby mi to posílali? Nikdo nám nic neřekne,“ zlobí se důchodce.

Rušení dvou míst považuje starostka Znojma Ivana Solařová (ANO) za nešťastné, protože se všech pět dosavadních poboček nachází ve specifické lokalitě s vysokou koncentrací lidí včetně mnoha seniorů.

„Neumím si představit, že nejen těmto lidem dostupnost poštovních služeb vláda zhorší. V případě seniorů jim mnohdy znemožníme pobočku pošty vůbec navštěvovat, v lepším případě pak jen s obtížemi,“ vysvětlila s tím, že propouštění mnohdy dlouholetých zaměstnanců citelně zasáhne celé rodiny a v regionu se jim bude hledat adekvátní uplatnění jen těžko.

Na území Jihomoravského kraje se týká rušení také tří poboček v Hodoníně, dvou v Břeclavi a po jedné v Tišnově, Blansku, Vyškově a Adamově.