Měli by znát názory měst, stěžují si primátoři a starostové na rušení pošt

Ve stotisícovém Liberci hodlá Česká pošta zrušit šest ze 14 poboček. Primátor Liberce Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj) ovšem s rušením poboček nesouhlasí. Zámečníkovi se nelíbí, že polovina z toho je z Liberce a navíc, že by jich v pátém největším městě v zemi dál fungovalo jen osm.

„To mi přijde na stotisícové město málo. Navíc se tím zvýší třeba i dopravní zatížení. Budeme proti tomu vystupovat. Nevíme, zda náš odpor něco může, nespokojenost ale vyjádřit musíme,“ sdělil primátor.

Nejvíce poboček bude zrušeno v Moravskoslezském kraji, a to osmačtyřicet. V Ostravě má podle dostupných informací zaniknout poboček devatenáct. Podle ostravského primátora Tomáše Macury se to týká navíc i těch velmi frekventovaných. „Spolu s hejtmanem Vondrákem se proto obrátíme na vládu s požadavkem na přehodnocení,“ napsal primátor na svém twitterovém účtu.

Městská část Brno-střed přijde o šest z osmi poboček České pošty. Zbylé dvě se pak přesunou na jiná místa, řekla v pátek mluvčí Brna-středu Kateřina Dobešová. Podle ní se významně zhorší dostupnost služeb a občané budou jezdit na poštu přes půl města.

V Karlovarském kraji se má od července uzavřít čtrnáct poboček České pošty, Starostové měst, kde služby ubydou, s tím nesouhlasí. „Není to dobře. Už minulý týden jsem psal ministru (vnitra Vítu) Rakušanovi, aby proces zastavil. Před takovým rozhodnutím by měli znát názory a argumenty měst,“ sdělil v pátek starosta Chodova Patrik Pizinger (Místní).

Chod města by ovlivnilo především uzavření pobočky ve Staroměstské ulici. Podle Pizingera by to znamenalo, že „budou tyto služby hůře dostupné zejména pro dům s pečovatelskou službou, tedy pro seniory a také pro obyvatele okolních sídlišť,“ řekl starosta.

Jedna pobočka zanikne také v Mariánských lázních, k čemuž se negativně vyjádřila poslankyně Jana Mračková Vildumetzová. Podle jejích slov Česká pošta zruší pobočku s bezbariérovým přístupem a ponechá tu hůře dostupnou.

Jana Mračková Vildumetzová @JVildumetzova Přesně, jak jsem se obávala. Starostovi Mariánských lázní přišel do datové schránky dopis, že u nich ruší jednu ze dvou poboček pošty. Tu s bezbariérovým přístupem. Na fotce je ta, která otevřená zůstane. Schody při vstupy do budovy pokračují i uvnitř. Nemusím asi nic dodávat. https://t.co/a4V84hn4qE oblíbit odpovědět

Obavy má také starosta Aše Vítězslav Kokoř (ANO), a to především u přepážky pošty č.1, kde se podle něj budou tvořit ještě větší fronty. „Zaměstnanci budou přetížení a lidé nervózní, naštvaní. Rozumím tomu, že ČP se musí transformovat. Ale nemělo by to být na úkor již nyní nedostatečných služeb,“ uvedl v pátek Kokoř na Facebooku.

Rušené pobočky pošta vybírala podle návštěvnosti klientů, podle počtu uskutečněných transakcí, ekonomické rentability jejich provozu a podle kritérií, jež jsou důležitá z pohledu klienta, jako jsou například bezbariérový vstup nebo dostupnost MHD.