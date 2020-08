Před volbami se bude v Moravskoslezském kraji řešit, jak dál po viru a uhlí

16:26 , aktualizováno 16:26

Do krajských voleb scházejí už jen necelé dva měsíce, konají se od 2. do 3. října. V pondělí uplynula lhůta pro změny v kandidátkách, krajský úřad nyní do 15. srpna posoudí správnost a úplnost těchto listin. Kandidátku v Moravskoslezském kraji podalo dvacet stran, hnutí a jejich koalic.