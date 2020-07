Piráti, ODS ani TOP 09 nemají na Vysočině kandidáty do senátních voleb

V obvodu Žďár nad Sázavou je stávajícím senátorem velkomeziříčský lidovec František Bradáč. Ten už ale senátorské křeslo znovu obhajovat nebude. Plánuje odejít z politiky.

„Už mám důchodový věk, tak jsem si říkal, že by měl dostat možnost zase někdo mladší, stranickým kolegům jsem to včas oznámil. Do krajských voleb kandiduji, ale na zadních pozicích. Čekáme desáté vnouče, tak se zabavím jinak než politikou,“ řekl Bradáč.

V tomto obvodu bude kandidovat starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda z ČSSD, který jde do voleb s podporou Zelených a hnutí Budoucnost. Šmarda by v případě zvolení senátorem podle svých slov opustil placenou funkci v Novém Městě.

Kdo kandiduje do Senátu Obvod č. 51 - Žďár nad Sázavou Josef Klement (KDU-ČSL)

Michal Šmarda (ČSSD, Strana zelených, Budoucnost)

Libor Černý (ANO)

Bohumil Kasal (SPD)

Zdeněk Střítecký (KSČM)

Ivana Horká (nezávislá)

Stávající senátor František Bradáč (KDU-ČSL) pozici neobhajuje. Obvod č. 15 - Pelhřimov Milan Štěch (ČSSD) - stávající senátor

Vítězslav Jandák (ANO)

Stanislav Mrvka (Změna 2020)

Lubomír Pána (SPD)

Pavel Hodáč (KSČM)

Jaroslav Chalupský (Svobodní)

„Rád bych dál pracoval na radnici, ale ne v pozici uvolněného starosty. Rozhodně bych nechtěl mít dvě placené funkce. Na radnici bych chtěl být členem rady, například neuvolněný radní, místostarosta nebo starosta,“ řekl Šmarda, který byl loni kandidátem ČSSD na ministra kultury.

Dalšími uchazeči o senátorské křeslo ve žďárském obvodu budou za ANO novoměstský zastupitel Libor Černý či Bohumil Kasal za SPD. Kasal je rodákem z Vojnova Městce, působí jako vědec v oblasti konstrukcí, experimentální mechaniky a vývoje materiálů.

O Senát bude zápolit také nezávislá kandidátka Ivana Horká z Velkého Meziříčí. Dalšími soupeři ve volebním klání budou žďárský místostarosta Josef Klement (KDU-ČSL) a právník Zdeněk Střítecký, kandidující jako nestraník za KSČM.

Nynějším senátorem v obvodu, který zahrnuje Pelhřimovsko a část Jindřichohradecka, je Milan Štěch za ČSSD. Ten znovu své senátorské křeslo obhajuje.

Jeho soupeřem bude například herec Vítězslav Jandák (ANO) či podnikatel Pavel Hodáč, kandidující za KSČM. Strana SPD i v tomto obvodu nasadila akademika - bývalého rektora soukromé vysoké školy Lubomíra Pánu, který v roce 2003 založil v Českých Budějovicích Vysokou školu evropských a regionálních studií.

„Jako starší jdeme až ke kořenům. Ke kořenům rodiny, naší země, Evropy a máme názory radikální,“ napsal Pána na svém webu.

Dalšími kandidáty jsou bývalý starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka (Změna 2020) a jindřichohradecký podnikatel a ekonom Jaroslav Chalupský (Svobodní).

Své kandidáty nestaví ani v jednom z obvodů například ODS či Piráti. Druzí jmenovaní zatím nemají jasno ani v tom, zda některý z kandidátů v obou volebních obvodech na Vysočině získá jejich podporu.

„Zatím jsme nedošli ke konsensu ohledně podpory konkrétního člověka. Za žďárský obvod jsme jednali s panem Klementem, představil se nám, ale o jeho možné podpoře jsme ještě nehlasovali,“ řekl Ondřej Tůma, který je u Pirátů jejich kontaktní osobou pro Kraj Vysočina.

Jméno Josefa Klementa vyslovil i Miloš Vystrčil (ODS), předseda Senátu a taktéž předseda vysočinského regionálního sdružení ODS. Právě Klementa plánuje ODS na Žďársku podpořit.

„Ve žďárském obvodě budeme podporovat pana Klementa. Na Pelhřimovsku v prvním kole nepodporujeme žádného kandidáta a v případném druhém kole uvidíme,“ řekl Vystrčil.

Ve ždárském obvodu byla v minulých senátních volbách soupeřkou Bradáče ve druhém kole Dagmar Zvěřinová (ČSSD). V pelhřimovském obvodu do druhého kola postoupil proti vítězi Štěchovi „zpívající právník“ Ivo Jahelka (TOP 09).