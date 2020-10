Moravskoslezský kraj vyšle do Senátu nováčky. Lékaře a dva starosty

Ve volebním obvodu Frýdek-Místek lidé vybírali mezi lidovcem Jiřím Carbolem, který senátorský post obhajoval, a starostkou Frýdlantu nad Ostravicí Helenou Pešatovou, již do voleb navrhli STAN.



V prvním kole senátních voleb rozdíl mezi jejich výsledky nebyl velký, Carbol zvítězil se ziskem 21,69 procent hlasů, Pešatová obdržela o necelé procento méně. Tento pátek a sobotu pro vítězku Pešatovou hlasovalo 54 procent voličů a volební účast činila přes 14 procent.

„Velmi si toho vážím, měla jsem velmi silného a zkušeného protikandidáta,“ komentovala výsledky voleb Helena Pešatová. Zároveň avizovala, že se v Senátu zaměří na problematiku zákona o veřejných zakázkách.

„Jde o to, aby čerpání evropských i našich dotací nebylo pro obce a malá města tak složité. Je to opravdu velmi náročné administrativně i finančně. Z vlastní zkušenosti vím, jaký je to problém,“ vysvětlila.



Ve volebním obvodu Ostrava-město se o senátorské křeslo utkali ředitel opavské Psychiatrické nemocnice Zdeněk Jiříček, kandidující za hnutí ANO, a přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Ondřej Šimetka, který jako nestraník kandidoval za ODS.

Do druhého kola je voliči poslali s velmi těsným výsledkem, Jiříčka podpořilo 21,83 procent voličů, Šimetku 21,69 procent. Jejich duel o týden později naopak přinesl výrazný rozdíl. Vítěz Šimetka si vysloužil bezmála 68 procent hlasů. Druhé kolo senátních voleb v obvodu Ostrava-město k urnám přilákalo dvanáct procent voličů.

Na Karvinsku rozhodlo jen několik desítek hlasů

Nejdramatičtěji se o senátorské křeslo bojovalo na Karvinsku. Voliči tam vybírali mezi dosavadním senátorem a lékařem Radkem Sušilem (ČSSD) a starostou Stonavy Ondřejem Feberem (ANO). V prvním kole měli jasno, Feberovi dali přes šestadvacet procent hlasů, zatímco Sušilův zisk byl o více než jedenáct procent horší.

Ve druhém kole byl ale výsledek extrémně těsný a při sčítání hlasů se prvenství několikrát měnilo. O vítězi Ondřeji Feberovi nakonec rozhodlo pouhých čtyřiaosmdesát hlasů navíc, díky kterým má 50, 62 procent. Volební účast byla na Karvinsku nízká, necelých osm procent právoplatných voličů. Feber je zároveň jediným kandidátem za hnutí ANO, který se do Senátu dostal.