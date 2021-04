Dopravci v Moravskoslezském kraji hlásí návrat k normálu, spojů přibývá

„Příměstské autobusy jezdí až na několik výjimek ve standardním režimu už od 12. dubna, jen několik silných linek, například jako jsou ty mezi Ostravou a Havířovem, zůstává kvůli menší vytíženosti stále v letním režimu,“ komentoval současnou situaci Aleš Stejskal, jednatel společnosti ODIS, jež v kraji zajišťuje koordinaci jízdních řádů.



„V normálním režimu jezdí od 20. dubna rovněž vlaky objednávané krajem, pomalu přibývají také rychlíky Českých drah i soukromých dopravců, které lidé v kraji také využívají,“ přiblížil Stejskal.

S jinými změnami v meziměstských linkách nyní krajský úřad nepočítá. „K dalším změnám v jízdních řádech v příměstské autobusové a drážní dopravě, kterou objednává Moravskoslezský kraj, kvůli rozvolňování zatím nedochází,“ řekla mluvčí kraje Miroslava Chlebounová.

A se změnami po zařazení dalších vlaků do grafikonu v minulém týdnu v současnosti nepočítají ani České dráhy. „Od 20. dubna je na vnitrostátních regionálních linkách v Moravskoslezském kraji obnoven plný provoz,“ potvrdila slova Aleše Stejskala Vanda Rajnochová, tisková mluvčí Českých drah. „Do odvolání zatím nejedou osobní vlaky ČD a Kolejí slezských v přeshraničních úsecích Bohumín – Chałupki a Český Těšín – Cieszyn. Vzhledem ke zrušení 27. ročníku cykloturistické akce Bílý kámen nepojede v sobotu 1. května zvláštní vlak Ostrava střed – Budišov nad Budišovkou a zpět“, přiblížila Rajnochová.

Rozjíždějí se i školní spoje

Část omezení jízdních řádů, hlavně pak ve větších městech, souvisela i s uzavřením základních a středních škol. Většina takto omezených spojů se na své pravidelné trasy už vrátila například v ostravské MHD.

S návratem k normálu počítají i v dalších městech kraje. „V souvislosti s nadále platnými omezeními docházky žáků a studentů do škol jsou v Opavě prozatím pozastaveny čtyři linky MHD, takzvané školní spoje. Tyto linky se operativně s nástupem žáků a studentů k prezenční docházce do škol budou vracet do normálního provozu,“ zmínil Pavel Gebauer, ředitel společnosti Městský dopravní podnik Opava.

Jasno o dalším vývoji mají například v Havířově. „K termínu 2. května bude ukončena platnost výlukových jízdních řádů linek v přepravním systému MHD Havířov. Od 3. května budou linky vedeny podle standardních jízdních řádů, tedy bez omezení,“ představila plánované změny mluvčí havířovského magistrátu Rosalie Seidl Pokorná.