Obyvatele Karvinska začaly vozit do Beskyd rekreační autobusové linky

Linka číslo 107 míří z Orlové do Horní Lomné, ta s číslem 108 zase propojuje Karvinou a Ostravici.

Autobusy zastavují i na dalších místech regionu. „Například linka z Orlové do Horní Lomné díky 21 zastávkám nabízí spojení do hor i pro obyvatele Karviné, Třince či Českého Těšína. Celkovou 67 kilometrů dlouhou trasu stihne za hodinu a půl,“ říká marketingový manažer společnosti 3ČSAD Michal Birkáš.

Jednosměrná jízdenka stojí 50 korun. Dopravce po prvním víkendu řeší úpravu času odjezdu autobusů do hor i návratu z nich.



„Zaznamenali jsme žádosti cestujících o větší prostor v Beskydech. Psali nám například, jak mají stihnout vyjít nahoru a zpátky za sedm hodin. Časy odjezdů vyhodnocujeme a budeme zřejmě optimalizovat,“ podotkl Birkáš.

Jinak si ale lidé z Karvinska existenci autobusových spojů mířících do Beskyd pochvalují. „Celou zimu, pokud to alespoň trošku čas dovolil a nebylo to zakázáno, jsme vyjížděli s dětmi na hory. Problém byl ve chvíli, kdy byl manžel v práci a neměl nás tam kdo odvézt. Autobus nám tento problém vyřešil,“ říká Marcela Volná z Orlové.

Vítaná novinka pro město bez nádraží

Alternativu v podobě využití železnice mají lidé v Orlové zkomplikovanou, ve městě totiž chybí vlakové nádraží.

Možná i proto město rekreační linky velmi vítá. „Skvělá věc, a to pro všechny generace. Zvlášť to ocení senioři, kteří mohou vzít svá vnoučata na výlet,“ zmínila místostarostka Orlové Naďa Kubalová.

První víkend měla linka do Horní Lomné zhruba čtyřicetiprocentní vytíženost, spoj do Ostravice pak jen desetiprocentní. „Počasí však nebylo a není ideální,“ připomněl Birkáš uplynulé deštivé dny.

ČSAD v květnu očekává maximální obsazenost nově zavedených spojů. „V případě nutnosti je budeme připraveni kapacitně posílit,“ slíbil manažer.