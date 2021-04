Kraj nestihl podepsat tendr s autobusovými dopravci, zaplatí miliony navíc

Cestující v Pardubickém kraji budou muset čekat na vozy nově vybraných autobusových dopravců nejméně do poloviny příštího roku. Původní plán, že dorazí letos v prosinci, už nelze stihnout.

„Mrzí nás to. Noví dopravci budou až v červnu 2022,“ uvedl náměstek hejtmana odpovědný za dopravu Michal Kortyš (ODS).

Snaha najít v soutěži za sedm miliard korun nové provozovatele autobusových spojů v kraji na příštích deset let opakovaně naráží na námitky konkurenčních firem, které se k zakázce nedostaly.

První soutěž, v níž bodovaly Arriva Východní Čechy a ČSAD Ústí nad Orlicí, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) loni zrušil.

V případě druhé opakované soutěže získaly linky na východě kraje dvě společnosti ze skupiny BusLine, v západní části uspěli čtyři různí dopravci. Opět se ale čeká na verdikt ÚOHS. Ten sice zamítl námitky ČSAD Slaný a About Me proti výsledkům tendru, první z firem ale podala proti jeho rozhodnutí na konci března rozklad.

„Nyní ve věci probíhá druhostupňové řízení, v jehož rámci posuzuje námitky uvedené v rozkladu předseda úřadu. Druhostupňové řízení trvá zpravidla přibližně 60 dnů,“ uvedl mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Smlouva měla být podepsána do konce dubna

Podle podmínek soutěže ale Pardubický kraj musí podepsat smlouvy s vybranými dodavateli do 30. dubna, pokud chce, aby jezdili od prosincové změny jízdních řádů. „Dopravci musejí dostat čas na to, aby se připravili. Tudíž se to prodlouží o další půlrok,“ vysvětlil Kortyš.

Neustálé odklady mají jeden nepříjemný efekt. V rámci provizoria si nyní kraj objednává autobusy na přechodnou dobu, a tudíž za relativně velké peníze. Konkrétně od loňského července do konce letošního prosince zaplatí Pardubický kraj o 94 milionů korun více, než kdyby první soutěž dotáhl do konce. Nyní navíc bude muset provizorium ještě o půl roku prodloužit.

Opozice náklady navíc kritizuje. „Jsem nespokojený, že to nedokázali vysoutěžit, že si nevzali inspiraci z jiných krajů, které byly úspěšné. Když budu optimista a tu soutěž dotáhnou do konce, tak v součtu budeme nakonec tratit kolem 120 milionů korun z veřejných peněz zbytečně,“ řekl krajský zastupitel Martin Kolovratník (ANO).

Vedení kraje ale namítá, že ve skutečnosti ušetří. Vysvětluje to tak, že druhá opakovaná soutěž přinesla nižší cenu. Kraj za období 10 let předpokládá úsporu ve výši 341 milionů korun. I po započtení zvýšených nákladů na provizorní zajištění dopravní obslužnosti bude kraj podle Kortyše v plusu.

Potíže se soutěžením provozovatele autobusové dopravy mělo více krajů. V minulých dvou letech podnikly společnosti BusLine či firmy s BusLine spojené úspěšné tažení proti tendrům, ve kterých jednotlivé kraje hledaly nové autobusové dopravce.

Námitkami, které podávaly k ÚOHS, si často vynutily opakování soutěže. Například v Pardubickém kraji pak v novém tendru nízkými cenami získaly provozování čtyř z osmi oblastí.

Podle výsledku soutěže měly jezdit od letošního 12. prosince na Orlickoústecku, Jevíčsku, Litomyšlsku a Lanškrounsku společnosti BL14 a BusLine LK. Na Holicku vyhrála společnost Car Tour, na Přeloučsku Umbrella Coach and Buses, na Poličsku společnost ZDAR a na Chrudimsku Arriva.

Limitní ceny pro dopravce v soutěži byly částky 36 až 38 korun za ujetý kilometr. Vítězové nabídli ceny od 33,30 korun po 37,60 korun za kilometr. Nejníže stlačily cenu společnosti ze skupiny BusLine.