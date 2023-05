Klíčová svědkyně v kauze Slunečnice si vzala život, soudní proces to neovlivní

Podle zjištění iDNES.cz se Lhoťanová v lese v hlučínské části Rovniny oběsila, přičemž ji ve středu dopoledne objevila žena, která tam šla venčit svého psa. „Mohu jen potvrdit, že vyšetřujeme smrt 52leté ženy s tím, že nebylo zjištěno cizí zavinění. Případu se ujali opavští kriminalisté, přičemž byla nařízena pitva nalezené ženy,“ konstatoval mluvčí opavské policie René Černohorský.

Další podrobnosti, například to, jestli byl nalezen dopis na rozloučenou, odmítl kvůli pozůstalým uvést.

Smrt korunní svědkyně v případu Domova Slunečnice by podle státní zástupkyně Jiřiny Navrátilové neměla mít na pokračování soudního projednávání nějaký významný dopad.

Státní zástupkyně: Klíčová svědkyně byla už vyslechnuta

„Je to velká tragédie a je mi to moc líto. Ale na další postup v tomto řízení to nemá žádný vliv, protože paní Lhoťanová jako klíčová svědkyně byla již soudem vyslechnuta. Přitom její výpověď byla skutečně velmi podrobná, takže to je dle mého názoru dostatečné, aby si soud učinil závěr,“ podotkla státní zástupkyně s tím, že pokud se přesto vyskytnou nějaké rozpory, musí se vše důkladně posoudit.

Další líčení se koná příští měsíc. „Dokazování u hlavního líčení dále probíhá, je tam celá řada svědků, kteří podporují buď obhajobu, nebo obžalobu, což pro objektivnost celého líčení je jistě dobré,“ dodala státní zástupkyně.

Sotva ženin manžel oznámil její nečekaný skon na sociálních sítích a tamtéž zveřejnil smuteční oznámení, tak někteří z komentujících dávají smutný čin do souvislosti právě s případem Domova Slunečnice.

Přesně před rokem tragicky zahynul ženin syn

Před rokem navíc Gabriele Lhoťanové tragicky zemřel její 26letý syn, což ji podle jejich známých velmi poznamenalo.

„Slunečnice na ni určitě měla velký vliv, protože čelila anonymním nadávkám, urážkám a pomlouvání. Byla z toho hodně špatná. Ale zvládala to, stejně tak i policejní vyšetřování a nekonečné popisování toho, co se v domově dělo, i na soudu. Ale poté, co ztratila Vlastíka, tak to bylo moc špatné. Byla to silná a statečná ženská, ale prostě toho už na ni bylo moc,“ podotkla jedna z žen, která rodinu zná, nepřála si však být jmenovaná.

Lhoťanová pracovala v Domovu pro seniory Slunečnice v Ostravě-Porubě, největším takovým zařízením ve městě, jako pečovatelka. V roce 2019 oznámila, že některé její kolegyně se ke klientkám chovaly dlouhodobě a opakovaně krajně nevhodně až hrubě. Popisovala například, že jim vulgárně nadávají a ponižují je, případně dokonce odmítají péči nebo poskytnutí jídla.

Anonymní vzkazy, které se objevily v poštovní schránce manželů Lhoťanových.

„Braly klientkám jídlo u výdejního okénka s tím, že klientky jsou tlusté, když někdo požádal o pití, kašlaly na to. Při sprchování jednu seniorku koply do zadnice,“ popisovala například Lhoťanová.

Policejní vyšetřování vedlo k trestnímu stíhání dvou pečovatelek Moniky H. a Šárky Š., případem od loňského roku zabývá Okresní soud v Ostravě. Obě obžalované vytýkané jednání odmítají. Ředitel sociálního zařízení Radek Baran na vlastní žádost rezignoval, přičemž poukazovala na to, že o údajném týrání neměl žádné informace.

Lhoťanová si několikrát stěžovala, že po začátku případu čelila četným invektivám, pomlouvání a obrovskému tlaku. Její manžel na sociálních sítích v minulosti zveřejnil ručně psané dva vzkazy: Zdechni svině! a Chcípni!, které někdo vhodil do poštovní schránky.

Po zveřejnění úmrtí vyjadřují podporu a ocenění postojů Lhoťanové desítky, možná až stovky lidí.