Krmení bez zubů i nadávky. Ošetřovatelka líčila dění v domově pro seniory

Před soudem dnes vypovídala ošetřovatelka, která na chování svých kolegyň upozornila. „Byly vulgární a nepříjemné. Uváděly klienty do stresu,“ řekla Gabriela Lhoťanová. Obžalované ženy k soudu nepřišly. Požádaly soud, aby jednal v jejich nepřítomnosti.

Policie se začala zabývat situací v domově v roce 2019 na základě několika reportáží serveru Seznam Zprávy. Kriminalisté nakonec obvinili dvě pečovatelky, které působily ve Slunečnici.

Lhoťanová v sociálních službách pracuje čtrnáct let. „Mám za to, že tato práce je o empatii a sociálním cítění. To, že chci aby lidé byli spokojeni, je asi můj problém. Vadila jsem, že jsem byla pečlivá,“ řekla.

„Křičela, aby klientka otevřela hubu“

Dvě souzené bývalé kolegyně podle ní byly ke klientům vulgární, nepříjemné, uváděly je do stresu. „Měly špatný vliv na celé oddělení. Mělo to nepříznivý dopad na klienty,“ řekla u soudu žena, která ve Slunečnici už nepracuje.

Problémy podle ní byly například při vydávání stravy. Porce měly být podle norem dostatečně velké. Souzené ošetřovatelky některým klientkám ale stravu odebíraly.

„Klientkám, které neměla ráda, podávala stravu hrubým způsobem,“ řekla o jedné souzené ženě. Dodala, že například seniorům nedávala před jídlem zuby. „Když klientku krmila, rvala jí lžíci do pusty. Křičela, aby otevřela hubu. Já bych za takových podmínek jíst nechtěla,“ doplnila Lhoťanová.

Ředitel vypověděl, že o ničem nevěděl

Výměna plen byla podle výpovědi Lhoťanové také často problémovou činností. „Dělaly to u otevřených dveří. Nadávaly jim u toho sprostě. Hlavně klientkám, které měly průjem. Říkaly jim, že jsou prasata, že smrdí. Bylo to značně ponižující. Nešetrně zacházely s tělem,“ uvedla.

Jedna ze souzených žen podle ní dokonce jednu klientku napadla. „Měla ji škrtit. Rodina to řešila s ředitelem. Nakonec se ale nějak dohodli,“ řekla.

Před soudem už zazněla i výpověď ředitele domova Radka Barana.Tvrdil, že o ničem nevěděl. Zřizovatelem domova s kapacitou 400 lůžek je město Ostrava. Primátor Tomáš Macura (ANO) už dříve avizoval, že s personálními důsledky vyčká až na výsledky soudu.

Obžalované ošetřovatelky obvinění popírají, za týrání svěřené osoby jim hrozí až pětileté vězení.