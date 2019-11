Dvě kritizované pracovnice v ostravském domově podaly samy výpověď

První z končících žen je vrchní sestra Domova pro seniory v Ostravě-Porubě Hana Krejčí, která tam pracovala od roku 1973. Odejde na konci roku. „Podala výpověď. Reagovala tak na kauzu zveřejněnou v médiích (případ zveřejnili reportéři Seznam.cz, pozn. red.),“ uvedl ředitel domova Radek Baran. A dodal, že už na konci listopadu skončí i pečovatelka, kterou za její nevhodné chování kritizovala bývalá zaměstnankyně i někteří klienti domova.

„V domově pracuje od roku 2000. Také podala výpověď,“ řekl Baran.

Podle něj ovšem obě zdravotnice odcházejí kvůli špatným vztahům mezi zaměstnanci, ne kvůli nevhodnému chování ke klientům.

Primátor města Tomáš Macura řekl, že z médií má informace o šesti případech nevhodného chování personálu k seniorům.

„Všechny jsme prověřili, ale ani jeden se nepodařilo prokázat. O některých nebyly žádné záznamy, o některých sice byly, ale popisovaly události jinak, a některé už se nedají prověřit i proto, že klienti zemřeli. Zmíněné události se totiž staly v období osmi let, v letech 2011 - 2018. Tím netvrdím, že se nemohly stát. Ale nemáme to jak zjistit. A nemáme informace o žádném aktuálním případu,“ uvedl Macura.

Naznačil, že ačkoli má ke způsobu zjišťování i zveřejnění informací o dění ve Slunečnici výhrady, oceňuje, že se tím podařilo rozpoutat celospolečenskou diskusi na závažné téma, jakým je péče o seniory.

„Doufám, že to povede ke zkvalitnění péče i přijetí novely zákona o sociálních službách. A pokud někdo aktuální stížnost na péči ve Slunečnici či v jiném ostravském domově pro seniory má, prosím, ať nás informuje. My se tím budeme vážně zabývat,“ ujistil primátor.

Vedení domova i města shodně tvrdí, že dosavadní kontroly z města i ministerstva práce a sociálních věcí žádnou šikanu klientů Slunečnice neprokázaly. Jednotlivé excesy sice nikdo nevyloučil, ale řada nových opatření má i takové riziko minimalizovat.

„Problémy, o kterých jsem v minulosti věděl, jsem vždy řešil v rámci zákonných možností. Například oběma zdravotnicím, které teď končí, jsem na jaře udělil výtky. Ale kvůli problémům ve vztazích mezi zaměstnanci, nešlo o prokázaná pochybení ve vztahu k klientům,“ řekl Baran.

V domově přibyly supervize i dohled psychologa

„Přesto po informacích, že se o Slunečnici zajímají média, jsem už v červenci vydal nový etický kodex pro zaměstnance domova, zvýšil konzultace s externí firmou, která provádí takzvané supervize, a nově zavedl konkrétní čas, kdy ke mně může přijít kdokoli s podnětem - vždy v pondělí od 14:30 do 16:30 hodin,“ nastínil Baran.

„Od čtvrtka navíc v domově působí psycholog, který je k dispozici personálu i klientům a měl by zmapovat situaci. Bude tam působit do poloviny února,“ dodal.

Další opatření přijalo město, které se chce zabývat situací i v dalších ostravských domovech pro seniory. V Ostravě je jich osm s dvěma tisíci klienty, největší Slunečnice jich má 395. Dalších 1400 lidí na umístění čeká. Podle náměstka pro sociální oblast a zdravotnictví Zbyňka Pražáka přicházejí na tyto domovy průměrně jedna až dvě stížnosti ročně.

Nově jsme dostali dvě stížnosti, jednu na stravu, druhou na péči, ale 18 poděkování, z toho pět na péči v prvním patře, kterého se týkaly zveřejněné stížnosti z minulých let, dodal ředitel Baran. Podotkl, že domov má mít 277 zaměstnanců, ale schází mu jich 18, většinou pracovnice přímé péče, tedy pečovatelky. „Stále je sháníme, ale marně. Práce je to velmi náročná, ne každý ji může a chce dělat, plat není závratný, nástupní asi 22 tisíc hrubého. Zájemce přijmeme hned. Navíc po zveřejnění kauzy máme co dělat, aby nám neodešly další pečovatelky,“ řekl Baran.

Podle šéfky ostravského odboru sociálních věcí a zdravotnictví Jaroslavy Rovňákové je personální situace špatná ve všech domovech. Platy se ale řídí tabulkami. „Bylo by fajn, kdybychom se mohli společně zamyslet nad jinými možnými benefity,“ podotkl Baran.

Macura řekl, že v této chvíli má ředitel domova důvěru vedení města, ale nevyloučil, že se to nezmění. „Počkáme na závěry všech kontrol i vyšetřování policie, které teprve začalo. Pokud se prokáže nějaké jeho pochybení, pak vyvodíme závěry. Zatím nemohu říci, že by seděl se založenýma rukama a nekonal, když měl,“ dodal primátor Ostravy.