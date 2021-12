Nebojím se říznout ani do členů své rodiny, říká plastický chirurg Měšťák

Pane docente, naznačil jste, že jste vstával před pátou hodinou. Souvisí fakt, že jste ranní ptáče, s tím, že jste profesně „doskákal“ tak daleko?

Nedokážu přesně definovat, proč tomu tak je. Ale nejspíš to mám z doby po rozvodu, kdy jsem měl to štěstí vychovávat svoje děti několik let sám. Často jsem přicházel domů po operacích kolem půlnoci a potom jsem vařil jídlo na příští den. Nebo jsem kvůli tomu vstával hodně brzy ráno. A teď se mi to nesmírně hodí, protože nepotřebuji dlouho spát a ráno stihnu tolik, co možná jiní nezvládnou.

Jedna žena se na mě obrátila s otázkou, jestli provádíme zvětšení prsů, kdy bychom vpravo vložili implantát s gelem a vlevo s popelem jejího pejska.