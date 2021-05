Co si pořídit na léto do kosmetické taštičky? Radí beauty redaktorka

Také vás baví kosmetika? Měsíčník Cosmopolitan hledá již šestým rokem nejlepší kosmetické produkty a vy jste v roli porotkyň. Díky vám tak zjistíme, co se vyplatí pořídit do své kosmetické taštičky nebo co doporučit svým kamarádkám.

Své oblíbené produkty podpořte v HLASOVÁNÍ ZDE až ve 13 kategoriích. Čas máte do 3. 6. 2021. Vyhlášení cen bude letos 23. 6. 2021 na youtubovém kanále Cosmopolitan, kde se dozvíte, které produkty získaly vaši přízeň. Jste aktivní na Instagramu? Zkuste také speciální Cosmopolitan filtr, tagněte @cosmopolitan_cz #cosmoba21 a super ceny můžete vyhrát i tímto způsobem.