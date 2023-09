OBRAZEM: Tito lidé se pyšní největšími částmi těla na světě

Největší pusa, jazyk, prsa, zadek i penis. To je výčet některých obřích částí těla, které se zapsaly do knihy rekordů. Podívejte se do galerie, kdo hrdě tyto části těla vystavuje. Některé jsou dílem přírody, jiné jsou dílem šikovných plastických chirurgů.