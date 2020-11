Pod roušku make-up fixujte, radí vizážista, který líčí i Lucii Bílou

Mají na vizážisty naše české VIP dámy nějaké specifické požadavky?

Mají často nějaký svůj typický styl, jejich vzhled je i jejich značka, takže se snaží vypadat stejně či podobě. Například Simona Krainová má ráda korálové rtěnky, Lucka Bílá zase veselou image. Mají, stejně jako kterékoliv jiné ženy, své potřeby a představy, a ty se občas mění, protože každého nebaví pořád stejný make-up.

Inspirují se české ženy svými idoly, zpěvačkami a herečkami?

Řekl bych, že třeba Simona Krainová je taková ikona, podle které se ženy inspirují hodně. I Lucie svojí image ovlivnila určitou generaci lidí, ale mladší lidé spíš kopírují blogerky a influencerky na Instagramu, ale to já tolik neregistruji.

Některé ženy se líčí třicet let stejně, co tomu říkáte?

Každý z nás, i já to tak mám, si pořád kupujeme stejné oblečení. Máme svoje rituály a v něčem se sami sobě líbíme, proto je dobré občas navštívit odborníka, aby nám navrhl změnu. Takový pohled z venku vůbec není špatný, protože sami u zrcadla nikdy nic nevymyslíme.

V některých českých městech vidíme lidi v oblečení a s make-upy jako v amerických seriálech Dallas a Dynastie.

Ano (smích). Ale musím říct, že naopak v menších městech, třeba ve Zlíně, Uherském Hradišti, si lidé na svůj vzhled velmi potrpí a chtějí vypadat dobře. V Praze jsou víc anonymní, a tak na sebe někdy tak úplně nedbají.

Byl jste posledním, kdo líčil Ivetu Bartošovou. Vzpomínáš na ni?

Byl jsem už od dětství Ivetin velký fanoušek. Například ve Svatbě upírů byla nádherná princezna, nesmírně jí to slušelo, takže když jsem dostal nabídku ji líčit, samozřejmě jsem po tom skočil. Vzpomínka je to krásná, ale kvůli tomu konci bohužel trošku hořká, ale ať už je to jakkoliv, jsem na tu práci pyšný.

Poznal jsi, že je na tom až tak zle a že se schyluje k tomu nejhoršímu?

Naopak. Setkání bylo poměrně příjemné, ale kvůli zachování důvěry, která je mezi námi a celebritami nutná, bych byl rád, kdybychom to nemuseli dál rozebírat.