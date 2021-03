Pod respirátor se neličte ani nemažte proti slunci, říká dermatoložka

„Myslím si, že téměř každého z nás může něco takového v souvislosti s ochranou obličeje před pandemií potkat,“ uvedla s tím, že nelze říct, že by nošení roušek a respirátorů vyvolávalo nějakou specifickou kožní chorobu.

„Ovšem u pacientů, kteří mají pleť citlivější nebo už se potýkají s nějakými kožními problémy, jako je třeba rosacea, ekzém, akné, seboroická dermatitida, se může jejich stav vlivem nošení respirátorů zhoršit.“

Pod ochranou pomůckou totiž podle lékařky snáze dojde k přehřátí pleti, lehčímu zapaření i pomnožení mikroorganismů. To vše pak může způsobit otlaky, zarudnutí kůže, roztažení žilek, svědění i zánětlivé procesy, řekla Gréta Wohlová s tím, že kvůli respirátorům, které k obličeji víc přiléhají, mohou být všechny zmíněné negativní projevy ještě výraznější.

Každá pleť potřebuje něco jiného

Nelze obecně říct, jak dlouho můžeme respirátor nosit. „Je to individuální, v zásadě je třeba dodržovat v návodu uvedenou dobu použití, jinak může dojít k poškození jeho funkce a k hromadění kožního mazu, buněk, mikroorganismů a podobě, které mohou sekundárně pleť poškodit. Pokud je to možné, doporučila bych jednou za hodinu, za dvě respirátor sundat a pleť nechat vydýchat.“

Co se týče líčení, dermatoložka jej pod ochrannou pomůcku obličeje moc nedoporučila, stejně jako krémy s ochranným ÚV faktorem. „Obsahují i nějaké chemické složky a i ty mohou ve ztížených podmínkách pod rouškou pleť dráždit,“ uvedla, ale připomněla, že naopak čelo a ruce je třeba proti sluníčku dál chránit.

Je jasné, že každá pleť má trošku jiné požadavky. Jiná bude péče o tu citlivou a suchou se sklonem k ekzémům a jiná o takovou, která je mastná se sklony k akné.

„Pacient musí používat přípravky, které jsou pro jeho typ pleti určeny, a nezáleží, zda jde o ženu, či muže. Obecně bych však pod respirátor doporučila jen lehké hydratační krémy, nic hutného, ani alkoholové roztoky. To vše může dráždit,“ řekla a dodala, že naopak o to pečlivěji můžeme obličej podle typu pleti očistit a ošetřit v době, kdy na něm ochrannou pomůcku mít nemusíme.

„V případě poškození, rozškrábání lze použít i masti proti opruzeninám, které obsahují zinek. Jsou sice hutnější, ale poškozená kůže to asi snese,“ doporučila Gréta Wohlová a poradila zdravou životosprávu, protože tak, jako je tělo odrazem naší psychiky, tak je i kůže zrcadlem našeho duševního stavu. „Je třeba myslet na to, abychom dostatečně odpočívali. Snažit se udělat si radost, jak to jde, zpříjemnit si dny, jíst zdravě a pokud to jde, tak sportovat.“

