Nejprve prostitutky, pak honorace a králové. Jak šel čas s umělými vlasy

Umělé vlasy jsou pěkně starý vynález. Ty černé se prvně objevily již ve starém Egyptě. Šlo o vychytávku tvořenou lidskými vlasy, případně vlnou, kterou držela pohromadě pryskyřice a včelí vosk. Chlubit se jí však mohla pouze honorace. Dáma, které společenské postavení dovolovalo si tuhle výsadu dopřát, byla jednak lépe chráněná před spalujícím sluncem a také si mohla dopřát nadýchaný a bohatý účes, který by z vlastních vlasů jen těžko vytvořila. Muži to brali komplexně a rovnou používali i umělé vousy. Taky jen málokomu příroda nadělila dlouhou, úzkou bradku, kterou jde svázat do copu.