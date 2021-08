Ať vítr fouká do plachet. Námořnický styl je opět v kurzu

Na první pohled se může zdát námořnický styl ryze ženskou záležitostí. Ovšem inspiraci tento trend našel v pracovní uniformě pravých chlapů s hroší kůží, u mořeplavců a lodních kapitánů.

V módním světě má specifická linie hned několik podob. Propojením tradičních navy kousků lze vytvořit outfit mnoha tváří, od pohodově ležérního až po smyslně ženský look.

Na své si tak přijde milovnice pravé marina klasiky, stejně jako ta, co preferuje čisté a méně prvoplánové kreace.



Tip: Nevyrážíte letos k moři, kam by se marina trend hodil? Nezoufejte! Jako stylová námořnice můžete brázdit i tuzemské řeky a přehrady nebo si vychutnávat krásy městské promenády.

Klidná hladina

Jednoduché střihy a harmonie v jednom tónu patří k velmi vkusným počinům. V případě námořního stylu je možné vytvořit prostý vzhled s notnou dávkou šmrncu. K tomu poslouží i jen dvě barvy z tradiční trojkombinace modrá-bílá-červená.



Základem námořnického stylu je kombinace tří barev, červené, modré a bílé. Stavebním pilířem pak pruhovaný svršek.

K aktuálnímu období se jednoznačně hodí právě nevinná bílá. Podpoří opálení, je vysoce elegantní a trendy. Bílý top a lehké sáčko ve stejném odstínu propojte s vděčnou džínovou sukní. Obujte hravé espadrilky v tmavě modrém provedení či sandálky na vyplétaném klínku ve smyslně červené.



Nic nezkazíte ani souhrou tón v tónu, kdy „pouze” kolem krku uvážete hedvábný šátek s námořnický potiskem.



Tip: Využijte síly trendu, kdy můžete zvolit kabelku v jiné barevnosti. Už několik let totiž neplatí zastaralé pravidlo, že by kabelka měla ladit s obuví. Ideální volbou se stane rozměrnější přírodní proutěná taška či menší crossbody v zemitém provedení. Rázem získáte překrásný a čistý look s nádechem moderního marina stylu.

Námořnická souhra může být sexy.

Rozbouřené moře

Nevadí vám barevné outfity? Pak zkombinujte všechny specifické barvy z navy řady. Jen mějte na paměti jediné. S pruhovaným potiskem pracujte s ohledem na vás typ postavy. Noste linky na té části těla, kterou chcete zdůraznit.

Stejně tomu je u červené barvy, která je velmi výrazná a poutá pozornost. V praxi to znamená následující: když máte větší zadeček, „schovejte” ho do tmavě modrých kalhot či sukně. Drobné poprsí naopak vynikne pomocí vodorovných pruhů a již zmíněné smyslně červené.

Tip: Podtrhněte svou něžnou stránku romantickou pruhovanou halenkou nebo šaty s nabíranými rukávy a ozdobnou mašlí. Skvělou alternativou ke klasickým pruhovaným vrškům jsou ležérní halenky s atypickými pruhy, svršky s hravými vzorem kotviček a kormidel, volnější tuniky nebo prodyšné košile z přírodních materiálů. Oblečte je k jednoduchým kalhotám v bílé nebo modré barvě, dolaďte zajímavým doplňkem a obuví, a námořnický outfit je na světě!