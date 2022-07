Námořnický styl v čisté podobě je spíš formální, čerpá z jasně daných pravidel oblékání platících pro námořnictvo, především pak z důstojnických uniforem. Popravdě řečeno, asi byste chodit takto oblékaní ani nechtěli.

V 80. letech si v západních zemích námořnický styl zamilovalo plno mladých mužů a žen. Nosili tehdy mohutná hranatá saka, pracovali v prvních open space kancelářích a snili o luxusní dovolené, nejlépe na jachtě. A protože na takový poměrně drahý špás se čekalo celkem dlouho, snažili se dotyční do mořských vlků alespoň stylizovat.

Jak to vypadalo v praxi? Dvouřadová saka se zlatými knoflíky, kalhoty s lampasy a pruhované skládané sukně, to bylo něco!

Jen u nás, v komunistické zemi, kde si lidé o něčem jako jachta netroufali ani snít, se tohle moc nenosilo. Respektive proužky přicupitaly z jiných směrů a trochu slávy si vysloužily blůzky s velkým námořnickým límcem, hřejivé námořnické kabáty či vlněné svetry, které nosili na palubě severští námořníci, jinak to u nás ale až tak dramatické nebylo. A jak asi chápete, nejednalo se jen o typicky letní trend, námořníci jsou na moři i jindy než během letních prázdnin.

Extra tip Tím nejjednodušším outfitem inspirovaným námořnickým stylem jsou pruhované šaty doplněné espadrilkami či bílými teniskami. Na letní sezonu jsou ale šik i šortky se zlatými knoflíky na předním dílu a pruhované tričko s lodičkovým výstřihem.

Takže ne, čistokrevný námořnický styl není tak úplně to, co chcete nosit u vody, ale když si z něj vypůjčíte to nejlepší, tedy kombinaci modré, bílé a červené, a k tomu přidáte prahy a námořnické symboly, rozhodně nešlápnete vedle.

Těm, kdo chtějí outfit dotáhnout k dokonalosti, je třeba připomenout, že námořnická čapka, kterou si v rámci dnes už legendární písně If I Could Turn Back Time půjčovala zpěvačka Cher od jednoho z námořníků, je nutností. Působí opravdu svěže a mladistvě, a to ani nemusíte zpívat a řádit na palubě bitevní lodi a už vůbec není nezbytné poskakovat po dělu jako to kdysi dělala Cher.

Mimochodem, pokud si zmíněný videoklip vybavujete, jistě si vzpomenete i na to, že někteří námořníci měli pod krkem uvázaný šátek. No ovšem, ten nesmí chybět ani vám, samozřejmě musí být v námořnických barvách!