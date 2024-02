Monika Lewinská září v nové kampani, na minulost však zapomenout nemůže

Monika Lewinská se stala tváří kampaně značky Reformation. Módní kolekce s názvem „You’ve Got the Power“ zahrnuje kousky jako blejzry a další oblečení vhodné do kanceláře, o kterých značka doufá, že inspirují nositele po celém světě.

Značka vytváří produkty, které nezatěžují planetu a jsou z recyklovaných materiálů. „Jde o naši volbu, která může změnit svět,“ sdělila značka pro server CNN. Snaží se tak upozornit na fakt, že je planeta zahlcena zbytečně obrovským množstvím oblečení, které se ve velkém vyhazuje. Zároveň ovšem poukazuje na to, že by měl mít každý člověk na světě ve všem právo volby.

„Líbí se mi, že máme možnost volby. Žijeme v demokracii a měli bychom mít právo na to vyjádřit svůj názor,“ uvedla ke kampani sama Monika Lewinská. Společnost Reformation navíc slíbila, že část výdělku poputuje tam, kde je to podle nich nejvíc potřeba.

Konkrétně 100 procent výtěžku z jednoho kusu sbírky – krémové mikiny ozdobené názvem „You’ve Got the Power“ jako slogan ve stylu pop-artu – věnuje organizaci na podporu voličů Vote.org.

V roce 1995 pracovala Monika Lewinská jako neplacená stážistka v Bílém domě. O tři roky později se z „šedé myšky“ stala žena, která se probírala snad ve všech světových novinových plátcích.

„Přes noc se ze mě stal někdo úplně jiný. Dostalo se mi neskutečného pranýřování a ponížení. Na něco takového by se nemělo zapomínat, protože už by se to nemělo znovu stát,“ uvedla.

V aktuální módní kampani se zdá, že styl Reformation evokuje prvky Lewinské minulosti i současnosti. „Dnes jsem jiný člověk. Stále mě však nepřekvapuje fakt, že i přes všechny mé vystudované školy a zkušenosti jsem právě kvůli této aféře byla pro mnohé nezaměstnatelná a poškodilo to mou budoucnost,“ doplnila.