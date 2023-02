Před svým příběhem neuteču, říká Lewinská 25 let po slavné sexuální aféře

Poté, co vyšel první článek o tom, že tehdy téměř padesátiletý americký prezident Bill Clinton má nevhodný poměr s dvaadvacetiletou stážistkou Monikou Lewinskou, se toto téma ještě dlouho přetřásalo na předních stránkách novin i magazínů z celého světa.

Clinton byl tou dobou již přes dvacet let ženatý s Hillary Clintonovou a ve snaze ochránit svou image ve veřejném proslovu vše popřel. Záležitost se dostala až k soudu.

Sněmovna reprezentantů nakonec schválila jeho křivopřísežnictví a maření spravedlnosti jako dva články ústavní žaloby, Senát ji v únoru 1999 zamítl a Clinton se ve funkci udržel. Poslední den svého mandátu ve funkci prezidenta se však přiznal, že v kauze lživě svědčil. Byl potrestán pouze symbolicky pětiletým zákazem právní praxe v Arkansasu a pokutou dvacet pět tisíc dolarů.

Americký prezident Bill Clinton a stážistka Lewinská při vánočním večírku v Bílém domě (1998)

Tato aféra si vysloužila mnoho pojmenování, obecně však bývala nazývána právě podle stážistky, čímž si i ona vysloužila pošramocenou pověst.

„Tohle smýšlení, že za všechno může žena, už naštěstí v průběhu času povolilo,“ podotýká Lewinská ve svém článku. „Kultura a média se postupně přizpůsobily – už se tomu neříká ‚skandál Lewinská‘, ale ‚Clintonův skandál‘ a podobně. A to také mnohem víc odpovídá realitě,“ uvedla.

Za dobu své nechtěně nabyté celosvětové slávy se stala terčem mnoha nevybíravých vtipů, zejména v talkshow The Tonight Show with Jay Leno.

„Když v roce 2014 vysílání skončilo, z mého pohledu už byl nejvyšší čas. Jedna univerzita dokonce provedla analýzu všech vtipů, které kdy v pořadu zazněly, aby zjistila, kdo byl jejich nejčastějším terčem. V žebříčku sice vedl prezident Clinton, ale já byla v top desítce jediná, kdo si svou popularitu až tak úplně sám nevybral,“ popisuje bývalá stážistka.

Monika Lewinská a Bill Clinton (1996)

V článku také píše, že z celé záležitosti se především hodně poučila – například i ve výběru přátel, neboť v roce 1998 všechno novinářům vyzradila právě jedna z jejích kamarádek, americká státní úřednice Linda Trippová (†70), které se Lewinská přiznala, že měli s prezidentem devětkrát orální sex. Celá aféra se pak stala celosvětovou senzací. Dodává, že nyní si o to víc váží opravdových přátel a vztahy s nimi považuje za tu nejlepší možnou investici.

„Před svým příběhem neuteču. Nic už nenadělám s tím, co se stalo v roce 1998, nezměním ani svá tehdejší rozhodnutí, která mě do toho všeho přivedla. Jediné, co člověku zbývá, je vnímat své minulé já s tak velkou empatií, k jaké se jen zmůže,“ dodává.

Na otázku, zda má pocit, že jí bývalý prezident dluží omluvu, Lewinská loni v jednom z rozhovorů odpověděla, že to trvalo opravdu hodně dlouho, ale už před lety se smířila s tím, že k tomu nikdy nedojde.

Bill Clinton v roce 2018 na dotaz, zda se Monice omluvil, odpověděl, že ani nemá pocit, že by jí osobní omluvu dlužil. „Nikdy jsem s ní už pak přímo nemluvil. Ale vyjádřil jsem se veřejně, a to víc než jednou, že mě to mrzí,“ řekl.

VIDEO: Skandál stážistky Moniky Lewinské a prezidenta Billa Clintona: