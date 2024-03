Proslavila obrovské brýle a korále. Ve 102 letech zemřela módní ikona Apfelová

Iris Apfelová měla pozoruhodný život, který by jí mohl leckdo závidět. Vyrostla v meziválečném New Yorku v rodině židovského obchodníka a majitelky módního butiku, která pocházela z rodiny ruských imigrantů.

Právě její maminka pro ni byla tou největší inspirací. Zbožňovala elegantní módu, luxusní šperky a doplňky. A Iris oblékala do barevných modelů podle posledních trendů. Vždy musela být dokonale upravená a hlavně „vybočovat“ z řady.

Už jako malá Iris milovala návštěvu malinkých zapadlých bazarů a starožitnictví, kde lovila doslova poklady. Každý týden si vyhradila čas na pochůzky New Yorkem s tím, že musí za každou cenu objevit něco exkluzivního.

Nejraději ale tyto kousky „lovila“ v části města s názvem Village, která už tehdy platila za bohémskou a umělecky založenou část města. A to jí zůstalo po celý život. „To nejcennější nenajdete v ochodě jako novinku číslo jedna. Všechny krásy jsou ukryté na spoustě tajemných míst, které musíte hledat,“ uvedla v minulosti.

Když přišel čas na studia, vybrala si Iris dějiny umění a později pracovala v módním časopise Women’s Wear Daily nebo také jako pravá ruka ilustrátora Roberta Goodmana. Na konci 40. let se seznámila s manželem Carlem Apfelem, se kterým jí to vydrželo až do jeho smrti v roce 2015. Děti ovšem neměla. „Nemůžete mít všechno, já jsem chtěla kariéru,“ uvedla.

V roce 1950 založili s manželem společnost Old World Weavers, která se specializovala na dodávání textilu a jeho využití v interiérech. Jejich slavnou zákaznicí byla například herečka Greta Garbo. Její život byl vskutku pozoruhodný, nicméně ta největší sláva na ni čekala až po roce 2005, kdy se jí ozval kurátor Metropolitního muzea Harold Koda.

Koda chtěl uspořádat nezapomenutelnou výstavu a vzpomněl si, že Apfelová má doma jednu z největších, nejcennějších a nejbarevnějších módních sbírek v celých Spojených státech. Společně tedy vytvořili neskutečnou expozici. Iris se postarala o styling modelů a měla velký úspěch. Upoutala na sebe pozornost celého světa.

Vždy měla neotřelé nápady i velmi pokrokové názory, nelámala si hlavu s tím, co si o ní myslí ostatní. Byla sama sebou a života si užívala plnými doušky. Právě to mnohé inspirovalo. „Módu si můžete koupit, ale styl prostě musíte mít,“ sdělila v minulosti a její hláška se okamžitě stala legendární.

„Nikoho nesoudím. Vlastně si myslím, že je důležitější být šťastný, než mít styl,“ sdělila Iris v dokumentárním portrétu, který o ní natočil režisér Albert Maysles. Po devadesátce se objevila v mnoha kampaních a spolupracovala s významnými světovými značkami jako je Kate Spade, Aigner nebo pro šperkaře Alexise Bittara, který ji v reklamě postavil vedle mladinké blogerky Tavi Gevinsonové. Také má vlastní řadu smajlíků, kromě Swarovski navrhla kolekce i pro HSN nebo Macy’s a firma Mattel jí dokonce věnovala vlastní panenku Barbie.

V posledních letech se věnovala hlavně zábavě a nikdy nezapomínala na to být šik. Její móda inspirovala všechny generace a oblíbily si ji mnohé světové ikony. Ještě nedávno sfoukávala sto dva svíček na dortu, oslavou se chlubila na svém profilu na Instagramu a působila jako světoznámá influencerka. Nyní už odpočívá v pokoji.