Na omluvu od Clintona už nečekám. Svého chování lituji, říká Lewinská

Monika Lewinská propagovala v ranním vysílání televizního pořadu Today novou řadu seriálu American Crime Story: Impeachment. Zabývá se sexuálním skandálem z konce 90. let, který otřásl Amerikou a málem vedl k odvolání prezidenta. Právě tehdy vyplula na povrch milostná aféra Billa Clintona s dvaadvacetiletou stážistkou Lewinskou.

„Jsem nervózní z toho, že lidé uvidí některé z nejhorších okamžiků mého života. Svého tehdejšího chování lituji,“ svěřila se moderátorce. Se smíchem ovšem dodala, že nejspíš každý, kdo si vzpomene na svá mladá léta, se za některé činy zastydí.

Na otázku, zda má pocit, že jí bývalý prezident dluží omluvu, Lewinská odpověděla, že to trvalo opravdu hodně dlouho, ale zhruba před šesti lety se už smířila s tím, že k tomu nikdy nedojde.

„Jsem moc vděčná za to, že už mi to nevadí. Žádnou omluvu od něj už nepotřebuji. Sám by se měl chtít omluvit, stejně jako já se chci při každé příležitosti omluvit lidem, kterým jsem ublížila a které jsem svými činy zranila,“ řekla bývalá stážistka.

Monica Lewinská a Bill Clinton (1996)

V roce 2018 se ve stejném televizním pořadu objevil i Bill Clinton. Na dotaz, zda se Monice omluvil, odpověděl, že s Lewinskou vůbec nemluvil, a ani nemá pocit, že by jí osobní omluvu dlužil. „Omluvil jsem se každému na světě. Nikdy jsem s ní už pak přímo nemluvil. Ale řekl jsem veřejně, a to více než jednou, že mě to mrzí. Moje omluva byla veřejná,“ řekl tehdy.

Ve čtyřdílném dokumentárním seriálu s názvem Hillary, který měl premiéru v roce 2020 na streamovací platformě Hulu, promluvil bývalý prezident jak o sexuálním skandálu, tak i o okamžiku, kdy svůj milostný poměr přiznal své ženě Hillary Clintonové (74) a jejich dceři Chelsey (41), která v té době byla ještě teenagerem.

Clinton prý šel tehdy do ložnice za svojí ženou, sedl si na postel a přesně jí popsal, co a kdy se stalo. „Cítím se kvůli tomu hrozně. Za posledních pár let jsme toho s manželkou dost prožili. Nemám nic na svoji obhajobu. Je to neomluvitelné,“ řekl v dokumentu.

Aktéři patrně nejpropíranější prezidentské aféry konce 20. století. Bill Clinton a stážistka z Bílého domu Monika Lewinská. Poměr s ní ho málem stál kariéru.

Dodal, že nikdo si samozřejmě jen tak neřekne, že bude najednou nezodpovědně riskovat s vědomím, že je to špatné jak pro jeho rodinu, tak i pro zemi a lidi, kteří pro něj pracují.

„Takhle to nebylo. Máte v tu chvíli pocit, že se potácíte. Jste v pomyslném patnáctikolovém zápase, který se protáhl na třicet kol. A pak se objeví něco, co vás na chvíli zbaví těžkých myšlenek. Každý z nás v životě někdy zažije stres a zklamání, nebo se bojí různých věcí. To, co jsem kdysi dělal, abych zvládl své úzkosti… Co na to říct. Teď už jsem úplně jiný člověk než kdysi,“ řekl Clinton.

Clinton během vyšetřování poměr s Lewinskou popíral, a přestože Sněmovna reprezentantů nakonec schválila jeho křivopřísežnictví a maření spravedlnosti jako dva články ústavní žaloby, Senát ji v únoru 1999 zamítl a Clinton se ve funkci udržel. Poslední den svého mandátu ve funkci prezidenta se však přiznal, že v kauze lživě svědčil. Byl potrestán pouze symbolicky pětiletým zákazem právní praxe v Arkansasu a pokutou 25 tisíc dolarů.

VIDEO: Monika Lewinská: Omluvit by se měl chtít sám Clinton:

American Crime Story je americký kriminální televizní seriál inspirovaný skutečnými událostmi, který v roce 2016 začala vysílat televizní stanice FX. V nové řadě s podnázvem Impeachment (jíž byla Lewinská spoluproducentkou), si prezidenta Clintona zahrál Clive Owen. Herečka Sarah Paulsonová ztvárnila americkou státní úřednici Lindu Trippovou, které se Lewinská (Beanie Feldsteinová) svěřila s románkem s prezidentem, díky čemuž se celá aféra stala celosvětovou senzací.

Seriál vznikl na základě knihy Jeffreyho Toobina s názvem A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President.

Podle webu Entertainment Weekly prozradila Feldsteinová, představitelka Lewinské na konferenci Asociace televizních kritiků, že Lewinská měla stoprocentní dohled nad svou seriálovou postavou.

„Když se mi do ruky dostal scénář, bylo mi jasné, že každé slovo, které moje postava řekla, bylo nejdřív schváleno Monikou. Producenti s ní celý scénář procházeli, ona jim dávala zpětnou vazbu a připomínky. Jsem si jistá, že než se finální texty dostaly ke mně, Monice muselo vyhovovat každé použité slovo a vše ve scénáři muselo být napsáno tak, aby to skutečně zachycovalo její život a vystihlo její osobnost,“ řekla herečka.