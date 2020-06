Sedm hodin trénink, žádné pití. Tak se na vrchol dostala novodobá Popelka

Když se namíchá to nejlepší z brazilských, švýcarských, afrických, karibských a japonských genů, vznikne černovlasá kráska s uhrančivě modrýma očima. Právě tyto atributy Limě vysloužily místo na výsluní, které s přehledem ovládá více než dvacet let.

Otec rodinu opustil

Popelka nové doby, to je ve zkratce Adriana Lima, rodačka z brazilského města Salvador. Dcera sociální pracovnice a truhláře zprvu rozhodně neměla na růžích ustláno. Otec rodinu opustil, když bylo Adrianě šest měsíců. Vychovávala ji pouze matka a dlouhou dobu se musely hodně ohánět.

Adrianin život se obrátil vzhůru nohama v roce 1996. Tehdy se umístila na první příčce v soutěži Brazilská supermodelka, pořádané prestižní modelingovou agenturou Ford Models. O rok později obsadila druhé místo v celosvětovém finále.

Z chudé dívky andílkem

Tyto úspěchy jí otevřely dveře do světa a Lima po hlavě skočila do své vlastní pohádky. Přestěhovala se do New Yorku, kde podepsala smlouvu s agenturou Elite Model Management. Ještě před dosažením dvacítky ozdobila přední stránky magazínů Marie Claire a italské i brazilské edice Vogue.

Proslavila se hlavně v reklamách značek Guess a Maybelline, seznam jejích kontraktů je však mnohem delší. Obsahuje módní, ale i kosmetické a šperkařské giganty jako Armani, Versace, Ellie Saab, Prada, Intimissimi, H&M, Bulgari, Desigual a mnoho dalších.

Největší zlom v její kariéře přišel na sklonku milénia. V roce 1999 navázala spolupráci se značkou Victoria’s Secret, v jejíž službách odchodila během dvou dekád celkem dvacet show. Stala se tak nejen nejznámějším, ale také služebně nejstarším andílkem. „Připadám si tu jako babička,“ tvrdila ještě nedávno se smíchem. Když se před dvěma lety s Victoria’s Secret loučila na své poslední přehlídce, neobešlo se to bez slz.

Ikonická Adriana v ikonické podprsence Fantasy Bra pokrytá černými i čirými diamanty a rubíny, kterou vynesla Adriana Lima na přehlídce Victoria’s Secret v roce 2008. Nejslavnější kousek značky Victoria’s Secret, luxusně zdobenou podprsenku Fantasy Bra, předvedla Adriana Lima během svého působení jako andílek celkem třikrát.

Fantasy Bra je prádlem a šperkem zároveň. Každý rok je představena nová, vždy však nákladně zdobená drahými kameny, takže její cena dosahuje astronomických hodnot.

Jen pro představu, Adrianina podprsenka z roku 2008 byla pošita 3 575 černými a 117 velkými čirými diamanty, 34 rubíny a její cena přesahovala v přepočtu 100 milionů Kč.

Aby si i po třicítce udržela ladné křivky, uchylovala se modelka k někdy brutálním praktikám. „Devět dní před přehlídkou piju jen proteinové šejky a žádné tekutiny aspoň dvanáct hodin předem. Díky tomu se dají shodit třeba i další tři kila,“ pustila si pusu na špacír v rozhovoru pro britský deník a sklidila pořádnou dávku kritiky.

Kromě toho prý také tři týdny před show dvakrát denně cvičí. V roce 2012 vzbudila pozornost médií, když se objevila na mole ve spodním prádle pouhé dva měsíce po porodu. Stálo za tím každodenní sedmihodinové cvičení.

Od roku 2014 se Lima řadí mezi nejbohatší modelky světa. Před čtyřmi lety si například přišla na 10,5 milionu dolarů. Její práce přináší i další výhody: „Oblečení si nikdy nezkouším. Za tak dlouhou dobu, kdy jsem na sobě měla takové množství šatů a stylů, prostě od pohledu poznám, co mi bude slušet,“ pochlubila se modelingová veteránka.

Místo mola klášter

Zatímco stav Adrianina konta je všeobecně známý, její osobní život dlouho vzbuzoval otazníky. Jako hluboce věřící křesťanka se nikdy netajila tím, že se sexem plánuje začít až po svatbě. V mládí se dokonce toužila stát jeptiškou a dodnes si na každou přehlídku přináší bibli, ve které v zákulisí listuje. Na dotěrné otázky, zdali jsou její partneři na tento přístup ochotní přistoupit, odpovídala: „Muži mou volbu respektují. Když ne, znamená to, že mě nechtějí.“

Jejím vyvoleným se stal až srbský basketbalista Marko Jarić, kterého si vzala na Valentýna roku 2009. Ve svých 27 letech se tak konečně zbavila přezdívky „Nejsmyslnější panna planety“. S dva metry vysokým sportovcem zplodila dvě dcery, Valentinu (11) a Siennu (7). Ačkoli pár hýřil štěstím a Adriana se dokonce začala ucházet o srbské občanství, v květnu 2014 oznámili manželé úmysl se rozvést.

Adriana Lima se sice z chudé dívky stala téměř přes noc hvězdou, nohama však zůstává pořád pevně na zemi. „Chcete vědět, co budu dělat teď? Jdu uklízet garáž,“ oznámila například v rozhovoru pro magazín W. Ve volných chvílích ráda sleduje seriály, především Hru o trůny, Vikingy a Holky za mřížemi, cvičí a věnuje se svým dcerám. Na nic jiného jí prý v pracovním a mateřském zápalu nezbývá čas.