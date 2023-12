Do šperku umíme zaznamenat emoci, říká pokračovatel slavného rodu Gismondi

Vaše šperky znázorňují diskrétní luxus, souhlasíte?

Tvoříme luxus, rozhodně ano. Necháváme našeho klienta prožít zážitek v podobě šperku na míru, něčeho velmi exkluzivního. Pravdou je, že dokážeme udělat nádherné šperky, které dají klientovi pocit jedinečnosti a dovedeme do šperku zaznamenat i emoci.

Co když někdo přijde a řekne: mám tento konkrétní rozpočet?

Respektujeme přání klienta a samozřejmě ukážeme, co máme. Ale také dovedeme vytvořit šperk na míru, formou takzvané „tailor made experience“. Dnešní moderní svět je o zážitku z pořízení, ne jen o kupování a objednávání.

Trh luxusu je velmi složitý. Jaké jsou výhody značky Gismondi například oproti Cartier nebo Tiffany?

Wow efekt tkví v unikátním zážitku. Mám na mysli, že vytvoříme jedinečný kousek, tak unikátní, jako je klient sám. Chceme dát naší zákaznici pocit, že je diva, nehledě na to, kolik peněz u nás utratí.

Prý dovedete vytvořit šperky na míru během čtyř až šesti týdnů?

To je pravda. V tom je naše síla, umíme transformovat emoci nebo myšlenku do šperku. Ukážeme si se zákazníkem, co jsme schopni udělat, a do čtyř až šesti týdnů je na světě finální návrh společně s produktem.

Gismondi, to je šperkařská tradice, založená v 18. století. Cítíte na svých bedrech tíhu odkazu. A bude v tradici pokračovat i váš syn?

Uvidíme. Můj syn se musí rozhodnout, co bude v životě dělat, co ho učiní šťastným. To je ta nejpodstatnější věc. Když se rozhodne pokračovat a pracovat v rodinném byznysu, tak to bude skvělé. Ale rozhodně to není moje priorita. Z tohoto důvodu jsme také v roce 2018 vstoupili na italskou burzu cenných papírů v Miláně. Nerad bych v budoucnu na syna vyvíjel nějaký tlak.

gismondi1754 The one and only @xtina chose Gismondi 1754 Nuvole Bianche necklace and earrings for the Billboard Latin Music Awards 2022 where she accepted the Spirit of Hope Award.



Christina Aguilera styled by @chrishoran20

Gismondi 1754 Usa @mas_zerbini

Gismondi 1754 Usa Press @bluprintpr



#Gismondi1754 #finejewellery #necklace #earrings #xtina #christinaaguilera #billboardlatin #finejewelry #highjewellery #g1754 #g1754j #BillboardLatinWeek oblíbit sdílet odpovědět uložit

Nosíte osobně vaše šperky?

Samozřejmě. Zrovna včera, když jsme v Praze měli večírek, tak jsem měl na sobě manžetové knoflíčky a náramek. Potom samozřejmě nosím i své denní kousky.

Jste rád za to, že je nyní větší otevřenost a díky androgynnímu trendu nosí muži více šperků?

Rozhodně. V úžasném dnešním světě je prostor pro objevování příběhů za šperky. Šperky nejsou pouze pro ženy. Byly vytvořeny pro každého, kdo se cítí pohodlně, když je nosí. Pro každého, pro koho jsou talismanem. Pro ženy i pro muže. Je pravdou, že šperky si vás dovedou najít a dovolí vám vyjádřit sama sebe.

Šperky Gismondi vynesla například Jane Fonda, mohli jsme je zahlédnout ve videoklipu Christiny Aguilery. Jak s těmito hvězdami spolupracujete?

Za prvé, hvězdy si vyberou Gismondi proto, že jim dáme něco unikátního. Cokoliv, co potřebují. Jsme připraveni je podpořit. Na míru jim chystáme šperky, které se dokonale hodí k jejich celkovému outfitu, protože pro nás je důležité je vidět šťastné a spokojené, že něčeho dosáhly. Dokážeme vymýšlet i různé alternativy. Třeba Cardi B teď chtěla všít šperky do šatů. Pro nás je důležité, že se cítí pohodlně ve spojení s naší značkou. Zamilovala se do nás a co je důležité pro ni, je důležité i pro nás.

Šperky z dílny Gismondi měla na sobě i Jane Fonda na 69. ročníku Emmy Awards v roce 2017.

Zažil jste dechberoucí moment, když jste spatřil nějakou celebritu ve vašich špercích?

Pokaždé jsem z toho nadšený. Není to jen pro to, že si nás vybrali, že se jim líbí šperk, ale že má za sebou příběh. Neplatíme žádné celebritě ani penny. Oni sami si vyberou Gismondi pro zážitek z jedinečnosti.

Blíží se Vánoce. Jak je budete trávit?

S rodinou na chatě v horách. Obvykle tam jsme minimálně deset dní nebo dva týdny. Čas s rodinou je velmi odpočinkový. Vždycky se snažím udělat si den času na manželku a na syna. Vánoce ale budou s velkou rodinou a naše rodina je opravdu velká.

Řekl byste, že svoje peníze utrácíte moudře?

Rád žiju přítomností. Když utrácím peníze, vždy myslím na to, abych je utrácel správně. V současnosti, když si chci dopřát hezkou večeři, neřeším to. Víte proč? Soustředím se na to, abych prožil přítomný okamžik. Vždy s ohledem na své možnosti, ale i na ten okamžik. Většina lidí přemýšlí o životě, o budoucnosti, ale zapomínají žít přítomností. Já na to nezapomínám.

Novinkou je, že se dá investovat do kamenů.

Ano, je to krásná diverzifikace pro investice. Proč? Musíme se ohlédnout do historie, do dávných antických dob, když lidé potřebovali utéci ze svých zemí a kapitálem, který si mohli vzít s sebou, byly kameny. Zamyslete se například teď nad válkou na Ukrajině. Máme tu lidi, kteří museli uprchnout před válkou a během pár hodin se museli rozhodnout, co si do země, kam se stěhují, vezmou cenného. Samozřejmě, že to jsou šperky a kameny. Mohou je prodat a získat tak peníze na restart svého života. Takže speciálně v této kritické politické situaci rozhodně není chybou investovat do cenných kamenů.

Před devadesáti lety a dříve to bylo zlato, dnes jsou to cenné kameny?

Ano, protože v malém prostoru dokážete přesouvat velkou hodnotu peněz. Na stejnou hodnotu zlata byste potřebovali náklaďák, čímž se vám to komplikuje. Historie dávných dob se opakuje. Lidé na útěku berou to nejcennější. Cenné kameny můžete monitorovat, jejich cena roste o 5 % v průměru ročně, to nám říká za posledních třicet let trh. Proto je to skvělá investice.