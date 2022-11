Mně vlak neujíždí, protože jsem si už užila své, říká designérka šperků

Obdivuju vaši náušnici v ušní chrupavce. Jde o kousek z vaší dílny?

Ano, ale tahle je zrovna nasazovací. Před dvěma lety jsem si nechala nastřelit tři dírky do horní části ucha, kde už začínala chrupavka. Když se náušnice nastřelí pistolí, chrupavka se tím drtí. Je to nešetrné. Dírky se poté velmi těžce hojí, mně se nedaly dohromady ani po roce, takže jsem náušnice vyndala. Pak jsem se o to začala zajímat více a zjistila jsem, že tento typ by se měl píchat jen jehlou. Navíc ideálně, když vám akupunkturista namaluje přesné místo, kam lze šperk zavést, abyste si nepoškodila důležitý bod v uchu.

S Julinčiným otcem od začátku nežiju. Nějakou cestu jsme si k sobě sice našli, ale teď zrovna ji zase máme docela divokou. Moc bych si přála ještě jedno dítě.