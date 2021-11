Splnil se mi sen, říká Gismondi ze sedmé generace tradiční šperkařské rodiny

Historie jedné z nejstarších rodinných šperkařských firem na světě sahá až do 18. století. Dnes ji vede Massimo Gismondi, který nedávnou i se svou ženou Stefanií navštívil Prahu. „Od mládí jsem chtěl rodinnou firmu řídit a dát o svém jménu a naší šperkařské tradici vědět do celého světa. Sen se mi splnil a jsem za to velmi rád,“ řekl.