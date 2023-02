O štěstí se musíte podělit. Dříve bylo vše omezené, říká Liběna Rochová

Dnes má na svém kontě řadu ocenění, na UMPRUM, kde léta učí, získala profesuru a minulý rok vstoupila do síně slávy Czech Grand Design. A letos v lednu obdržela Cenu města Brna. „Když je člověk oceněný, bývá více na očích, musí se tedy chovat zodpovědně a měl by být vzorem pro mladé. Mluvit pravdu, nekalkulovat, nehrát si na něco, co není, a být rovný člověk,“ říká slavná módní návrhářka. Povídaly jsme si pod pódiem již zšeřelého sálu Malostranské besedy, kde Liběna Rochová na vlastní kůži zažívala, jaké to je, být aktivním hostem improvizační talk show 321jedem!

Za komunistů jsem navrhovala pro zákaznice, ale tajně, a v určitém utajení jsme i prodávali. To se často odehrávalo v ateliéru Ivany Follové.