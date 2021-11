Elegance, půvab a dokonalé teploučko. Vsaďte v módě na jedinečný kašmír

Kašmírový svetr je oděv nejvyšší jakosti. Jenže mnoho z nás si ani netroufá takový model byť jen vyzkoušet. Zákaznice většinou při pohledu na cenu toho nejlepšího, co svět úpletu nabízí, berou „zpátečku”. Ano, kašmír není levnou záležitostí, nicméně investice do něj se vyplatí.

V první řadě je potřeba si uvědomit, že kašmír je ryze přírodním bohatstvím, a to přes dva tisíce let. Tento luxusní materiál se získává vyčesáváním podsady neboli spodní vrstvy srsti kozy kašmírské. Kašmír je specifický především jemností a díky tepelným vlastnostem, odolává skutečně nízkým teplotám, údajně až do minus čtyřiceti stupňů.

Než se získá kašmír vhodný k výrobě módního kousku, musí materiál ze srsti roztomilých zvířat žijících v nádherných místech Asie projít dlouhým ručním procesem zpracování. A to z něj dělá módní jedničku, za kterou si připlatíte v řádu pár tisíců. U oblečení, kde se snoubí kašmír s vlnou, je pak cena výrazně nižší.



Zprvu se může zdát investice do kašmírového svetru jako velmi vysoká a nesmyslná, ale to je chyba. Kašmír je totiž sázkou na kvalitu, které se vám rozhodně dostane.

Nenechte se napálit

Určitě vás napadlo, že kvalitu poznáte podle sumy za daný kousek, ale kdepak. Cena totiž může být zavádějící, což není nic nového pod sluncem. U kašmírového svetru je potřeba zaměřit se hned na několik bodů, které vám zaručují koupi prvotřídního modelu.

Vždy zkontrolujte štítek na oblečení či doplňku. Na něm by mělo být uvedeno složení. V nabídce se může vámi vybraný kousek tvářit jako stoprocentní kašmír, přitom může obsahovat další materiály, jako je například vlna či hedvábí. Určitě ani tyto tkaniny nejsou k zahození, jedná se taktéž o luxusní záležitosti, pokud však toužíte po pravém kašmírovém svetru, mohlo by vás to později zamrzet.



Podstatná je výška chlupu – čím vyšší, tím lepší, a to platí i o údaji o vrstvách, který naleznete pod zkratkou PLY. Zde platí, že čím víc vrstev úplet má, tím bude hřejivější. V našich končinách se nejčastěji objevují kousky vyrobené ze dvou až tří vrstev. Kašmírový model však může mít vrstev například dvanáct. To už pak ale máte na těle něco jako „kamna“, což však zajisté ocení opravdu zimomřivé typy žen.

Až narazíte na oděv z kašmíru, který se vám líbí, můžete vyzkoušet také snadný test. Zkuste jemně roztáhnout svetr do stran. Pokud se rychle navrátí do původního stavu, držíte v ruce kvalitní kousek.



Aby investice nepřišla vniveč

Kašmír vyžaduje speciální zacházení. Dnešní pračky sice mají program jemná péče, přesto kašmírový svetr do pračky nedávejte. Vyhnete se tak smutnému zklamání, kdy vyndáte oděv o několik čísel menší. Raději mu věnujte něžné ruční zacházení.



Věděla jste, že kašmírové kousky vám mohou vydržet dlouhé roky, dokonce celý život? Pravidlo jedna zní, naučte se o ně pečovat.

Při praní v ruce by teplota vody neměla přesáhnout dvacet stupňů. Nikdy oděv z kašmíru nesušte v pračce ani ho nemačkejte, neždímejte. Osušte ho mezi dvěma ručníky. Následně jej rozprostřete, ale ne na sušák či topení, ne na přímý horký vzduch, nebo naopak do chladu. Jinak totiž můžete kašmírový kousek poškodit.

Ideální je pro něj vodorovná pozice a mírnější teplota kolem osmnácti stupňů. Pokud má svetr skvrnu, nepouštějte se do jejího odstraňování svépomocí. Nežehlete.



Rada: Nezavěšujte kašmírové modely na ramínka, vždy je poskládejte a uložte do skříně. Nezatěžujte je dalšími oděvy.