Trumpa volit nebudu, ani když je v rodině, říká modelka Karlie Klossová

Karlie Klossovou, rodačku z Chicaga, vždy bavila matematika, chtěla se také stát lékařkou nebo se věnovat baletu. Pak se však zúčastnila charitativní módní přehlídky, kde si ji vyhlédl skaut modelingové agentury. Tento okamžik jí obrátil život naruby.



Téměř slavná modelka

Tehdy bylo Karlie pouhých 13 let. Její 185 cm vysoká postava a útlé proporce jako by ji však k modelingové kariéře přímo předurčily. První přehlídka nebyla pro nikoho menšího než Calvina Kleina. Ještě toho samého roku vyšlo číslo magazínu Scene, na kterém se skvěla fotka Karlie a titulek hlásal „Almost Famous“ („Téměř slavná“). Skoro jako by jí redaktor prorokoval zářnou budoucnost, která se záhy stala skutečností. Karlie nebylo ještě ani šestnáct let a už měla na kontě přes šedesát odchozených přehlídek pro světoznámé návrháře. Ne nadarmo jsou její počátky označovány jako jeden z nejpompéznějších vstupů do světa modelingu.

Chůze podle Karlie Ještě než byla agenturou vyslána na světová mola, musela Karlie podstoupit kurz chůze, aby se odnaučila zlozvykům z baletu.

Možná právě tehdy si osvojila svou charakteristickou „panteří“ chůzi. Ta spočívá v precizním kladení jedné nohy těsně před druhou a kočičích pohybech těla.

Někteří by Karliinu chůzi označili spíše za klátivou, návrháři je ale obzvláště ceněná.

Aby se mohla naplno věnovat kariéře, přestěhovala se i s celou rodinou do New Yorku. O nový objev okamžitě projevily zájem značky jako Marc Jacobs, Carolina Herrera a záhy také Dior, Jean Paul Gaultier, Lacoste, Alexander McQueen, Adidas, Swarovski a mnoho, mnoho dalších. Speciální místo mezi nimi zaujal návrhář John Galliano, tehdy ještě hlavní designér firmy Dior, jemuž se Karlie Klossová stala múzou. Málokterá Gallianova přehlídka se i dnes obejde bez této dlouhonohé krásky.



V roce 2011 navázala Karlie Klossová spolupráci s značkou spodního prádla Victoria’s Secret. Jako „andílek“ zaznamenala nejen úspěchy, ale také trapasy. Nutno však dodat, že ne vlastní vinou. Třeba v roce 2012 se na molu objevila s indiánskou čelenkou na hlavě a musela být vystřižena z oficiálního záznamu, protože šlo podle některých o urážku původních amerických obyvatel a necitlivé přebírání jejich kulturních zvyklostí. V roce 2017 se jí stalo něco obdobného, když ji stylisté pro Vogue oblékli jako gejšu. Napodobování japonské profesionální společnice bílou Američankou se taktéž neobešlo bez vlny kritiky.

Indiánská čelenka Karlie Klossové na přehlídce Victoria's Secret vzbudila kontroverzi.

Díky Victoria’s Secret se Klossová stala jednou z nejvýdělečnějších modelek současnosti. Po čtyřech letech se přesto rozhodla výnosnou smlouvu rozvázat. Důvod? Vzdělání, které pro ni bylo vždy prioritou. „Jsem hodně ambiciózní a motivovaná, a je spousta velkých věcí, které chci dělat, opravdu velkých věcí,“ prohlásila, než nastoupila na studia Feministické teorie na univerzitě v New Yorku.

Klossová se netajila ani tím, že přístup Victoria’s Secret je v konfliktu s jejími hodnotami jakožto feministky. Přílišná sexualizace žen zkrátka není pro moderní emancipovanou ženu, jako je ona, to pravé ořechové. „Nebyl to obraz, který by skutečně reflektoval, jaká jsem,“ vysvětluje Klossová své důvody a dodává: „A nešlo ani o správné sdělení mladým dívkám o tom, jak vypadá krása.“ Později však zřejmě svůj názor změnila a v „andělských“ řadách odchodila ještě několik přehlídek.

Nejoblíbenější den je šabat

V současnosti se Klossová věnuje především svým dobročinným projektům. První, nazvaný Kode with Klossy, má co dočinění s programováním, jejím dlouhodobým koníčkem. V jeho rámci Klossová pořádá bezplatné letní tábory, na kterých se dívky ve věku od 13 do 18 let učí programovat. Druhý projekt zase odráží Karliinu vášeň pro pečení. Ve spolupráci s populárním mléčným barem vytvořila vlastní řadu veganských a gluten-free sušenek. Za každou prodanou plechovku putují finance na nákup pěti jídel pro hladovějící děti.

V soukromí se Klossová věnuje meditacím, cvičí pod dohledem trenéra pětkrát týdně, chodí po horách, plave a za asistence profesionální baleríny tančí balet. Je také praktikující židovkou. K judaismu konvertovala před několika lety, kvůli svému tehdejšímu snoubenci – nyní manželovi – Joshuovi Kushnerovi. Rozhodnutí to nebylo snadné. „Nestačilo jen milovat Joshuu a udělat to pro něj. Je to přeci jen můj život a já jsem nezávislá, silná žena. Stalo se tak až po mnoha letech studia a rozhovorů s mou rodinou, přáteli a hledání sebe sama,“ vysvětluje modelka.

Své volby však nelituje. Obzvláště si prý užívá šabaty, židovské svátky spadající na každý pátek večer až sobotu odpoledne, kdy je židům zakázáno vykonávat běžné domácí a pracovní činnosti. Karlie je v tyto dny zásadně offline, užívá si času s rodinou a medituje.

Joshua do vztahu s Klossovou vnesl nejen svou víru, ale také poněkud ožehavé rodinné vztahy. Jeho bratrem totiž není nikdo jiný než Jared Kushner, manžel Ivanky Trumpové a zeť a poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa. Klossová je obzvláště citlivá na jakékoli spojování s rodinou Trumpových. Ona i její manžel jsou demokraté a s prezidentovými politickými názory se zásadně neztotožňují. „Je opravdu frustrující být spřízněná s Jaredem Kushnerem a Ivankou Trumpovou. Lidé se totiž nakonec vždycky spíš zajímají o tyhle vzájemné vztahy, než o mou kariéru,“ míní modelka. V nadcházejících volbách svého příbuzného prý rozhodně volit nebude.