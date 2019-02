Zemřel legendární německý návrhář Karl Lagerfeld

Podle deníku Paris Match byl Lagerfeld hospitalizován v pondělí večer, ale už delší dobu trpěl zdravotními problémy. Kvůli nim se poprvé za 36 let již nezúčastnil letošních lednových módních přehlídek vysoké krejčoviny nejznámějších módních domů ve francouzské metropoli.

Více než půl století byl nepřehlédnutelnou postavou módního průmyslu. Bez ohledu na počasí a denní dobu nosil tmavé sluneční brýle, neodkládal ani své pověstné černé kožené rukavice. Byl mimořádně talentovaný, ale zároveň i velmi svérázný.

Lagerfeld se narodil v Hamburku v roce 1933 do podnikatelské rodiny, o dvacet let později se s matkou přestěhoval do Paříže. Už na jednom z pařížských lyceí vynikal svými skvělými kreslířskými schopnostmi. Díky výhře v soutěži o nejlepší návrh kabátu v roce 1955 si vysloužil místo asistenta u Pierra Balmaina. Následně se přesunul do módního domu Jean Patou, kde už pracoval na haute couture kolekcích.

Odvážný počin podnikl už na začátku jarní sezóny 1960, kdy představil publiku nejkratší sukně z celé Paříže. Jeho invence se však vřelého přijetí nedostala.



Teprve o čtyři roky později nastal zlom a návrhář začal spolupracoval s prestižní značkou Chloé, později v 60. letech s italskou značkou Fendi. Od 70. let také příležitostně vytvářel divadelní kostýmy.

Jeho srdcovou záležitostí se však stala práce pro módní dům Chanel, která začala v roce 1983 a trvala celý zbytek jeho života.



Spekulace o jeho špatném zdravotním stavu se vyrojily už na začátku letošního roku, kdy poprvé v historii chyběl na přehlídce módního domu Chanel, na který nedal dopustit.