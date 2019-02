Zhýčkaná kočka Karla Lagerfelda po něm asi bude dědit

Na první pohled je to obyčejná chlupatá kočka, podobná mnoha dalším, které najdete na Instagramu či Twitteru. Jenže kočičí dáma s bílým kožíškem a pronikavě modrýma očima je přední zvířecí celebrita. Před sedmi lety se do ní zamiloval excentrický návrhář Karl Lagerfeld a od té doby žije v luxusu, jaký jí řada z nás může jen závidět.

„Škoda, že neexistuje manželství pro lidi a zvířata. Nikdy jsem si nemyslel, že bych se tak moc mohl zamilovat do kočky,“ povzdechl si návrhář v rozhovoru pro CNN v roce 2013.



Choupette má bodyguarda, vlastního kuchaře, kadeřníka a služky, kteří se o ni nepřetržitě starají. Denně vstává v 6:30, aby jí mohli upravit srst, kterou jí každý den češou šestkrát. Následuje péče o oči a vydatná snídaně v podobě vybrané masové lahůdky, která se servíruje na elegantním porcelánu. Místo obyčejné vody pak Choupette pije pouze filtrovanou a fit se udržuje tím, že praktikuje kočičí jógu. Má také vlastní sbírku diamantových šperků. Jako „modelka“ si pak vydělala v reklamní kampani v roce 2014 tři miliony eur.

Kočka spala s návrhářem v posteli a občas ho prý v noci budila, když si chtěla hrát. A nyní to vypadá, že po zesnulém návrháři zdědí i část jeho rozsáhlého majetku, který se odhaduje v přepočtu na skoro 4,5 miliardy korun. Designér se nechal slyšet, že ve své poslední vůli na svoji kočičí lásku rozhodně nezapomene. „Bude dědit jako ostatní. Nebojte se, je dost pro všechny,“ potvrdil návrhář loni.

Ostatně nebyla by prvním zvířecím miláčkem, který díky svému majiteli zbohatl. Například návrhář Alexander McQueen odkázal svým třem psům okolo 1, 5 milionu korun, americká moderátorka Oprah Winfreyová má v plánu svým psům nechat téměř jednu miliardu korun.



Kdo se momentálně o Choupette stará, není jasné. Na instagramovém profilu kočky, který má 233 tisíc fanoušků, se však objevil status o tom, že truchlí a poděkování za kondolence.

Na pohřbu Karla Lagerfelda určitě nebude. Návrhář si totiž žádné velké rozloučení nepřál. Toužil po kremaci, aby jeho popel mohl být rozprášen společně s popelem jeho matky. Pokud by Choupette zemřela dříve, byl by rozptýlen spolu s ním. „Jeho přání bude splněno,“ vyjádřil se mluvčí Lagerfeldova módního domu.

Na uvolněné místo kreativního ředitele Chanel po návrháři nastoupí Virginie Viard, která v módním domě začínala v 1987 jako stážistka. Na začátku 90. let přešla do konkurenčního Chloé a zároveň i navrhovala kostýmy. Pak se vrátila znovu do módního domu Chanel, aby pomála při přípravě přehlídek, v roce 1997 dostala pozici ředitelky studia, od roku 2002 se podílela i na přípravě kolekcí a stala se pravou ruku Karla Lagerfelda.