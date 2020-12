Vůni nemusíte rozumět. Záleží hlavně na tom, jaké emoce v nás vzbudí

Tak schválně, vsadím se, že si dodnes pamatujete svůj první parfém i to, jak voněl při polibku váš kluk. Hravě si vybavíte, co libého se linulo z kuchyně vaší babičky a co naopak ze školní jídelny. Ať se vám to líbí, nebo ne, vůně mají velkou moc. Dokážou nás totiž vmžiku přenést i o desítky let zpět, připomenout dávno zapomenuté chvíle a vytáhnout hluboko zasuté pocity.

Když promluví emoce

Na to dnes sázejí i tvůrci parfémů. Když mluví o inspiraci, většinou skloňují slova jako vzpomínky na lásku, dětství, vysněné místo na zemi či umělecké dílo. Třeba Thierry Mugler, autor jednoho z nejznámějších parfémů z roku 1992 – Angel, se přiznal, že ho k tvorbě této gurmánské kompozice přivedly vzpomínky na dětství a vůně babiččina jablečného závinu.

Ikonická květinová vůně značky Yves Saint Laurent z roku 1983 Paris je zase poctou městu lásky Paříži. V jejích šlépějích jde ostatně i její nástupkyně Mon Paris, uvedená na trh teprve před čtyřmi lety. Vůní, které jsou inspirovány konkrétními městy, je ovšem mnohem více. Namátkou například Burberry Her, která má evokovat energii Londýna, či La Fille de Berlin od Serge Lutens, jež prý voní jako berlínské kabarety dvacátých let. A pokud jde o umění, galerie Louvre od minulého roku nabízí kolekci vůní inspirovanou jejich vystavenými díly. Jestli vás tedy zajímá, jak voní třeba obraz Velká odaliska či socha Nymfa se škorpionem, neváhejte. Celou kolekci bezalkoholových vůní seženete na buly1803.com.

Svoboda výběru

Ještě dál ve své invenci zašla švédská značka Byredo, která k desátému výročí založení uvedla na trh limitovanou edici vůně Unnamed (bez názvu). Chtěla tak dát každému svému majiteli možnost pojmenovat si vůni podle pocitů, které v něm po použití vyvolá. Součástí balení byla dokonce i sada písmen pro vytvoření vlastního štítku. Nakonec to vypadá, že zdaleka tolik nezáleží na složení parfému, ale na tom, jaké emoce a náladu v nás vzbudí. A o to právě jde.

Jak si vybrat vůni

Nejlepší je zkoušet parfémy po ránu, kdy je na tom náš čich nejlépe. Někdo sice tvrdí, že denní doba není podstatná, ale rozhodně vybírejte v klidu, ne ve stresu. Ten totiž mění naše vnímání a negativně ovlivňuje i následnou volbu. Dříve, než vyrazíte do parfumerie, zvažte, jakou vůni chcete. Měla byste mít jasno, jestli toužíte po květinové, chypre, ovocné, dřevité nebo orientální.

Dalším důležitým kritériem je, kdy budete parfém nosit. Hledáte vůni na den? Sáhněte po lehčí a ne moc rušivé, ideální jsou elegantní květinové či chypre vůně. Pokud naopak sháníte něco pro večerní nebo speciální příležitosti, nebojte se orientálních, či dokonce niche (exkluzivních) vůní. Ty nabízejí nespočet originálních kreací, a navíc dlouho vydrží. Cena, kterou za ně zaplatíte, je vyšší, ale mnohonásobně se vyplatí.

65 % S takovou přesností si prý dokážeme pamatovat vůně i po dobu jednoho roku. To je ostatně důvod, proč vůně dokážou vyvolávat emoce.

Vůně zpočátku testujte na papírcích, ale jakmile svůj výběr zúžíte na dvě až tři, aplikujte je přímo na kůži, nejlépe na zápěstí či loketní jamku, kde cítíte svůj tep. Kůži ale nikdy netřete, vůni dopřejte čas, aby se mohla plně rozvinout. Počítejte s tím, že některé tóny potřebují i několik hodin. Klidně se proto pro parfém vraťte až druhý den. Jen tak si budete jistá, že jste vybrala správně.