Správný postup, jak udělat očistu šatníku a zároveň duše

Na úvod je dobré říci, že úklid celého domova úzce souvisí s celkovým pořádkem v životě. Pokud tedy máte v hlavě i srdci chaos, začněte s tím něco dělat. Nemusíte okamžitě pulírovat celý byt, dům, začněte od toho nejdůležitějšího, tím jsou právě oděvy a doplňky. Správná organizace šatníku vám pomůže najít nejen osobitý styl, ale také mír a harmonii do dalších měsíců, které vás čekají.



Krok číslo jedna

Nejlepším způsobem, jak uspořádat zgruntu celou garderobu, je vše vyndat. Důkladně vyčistěte prostor skříně, šatny. V případě, kdy nemáte jednotná ramínka, určitě dopředu zajděte do obchodu a pořiďte si je. Rozhodně nejde o vyhozené peníze. Když už očistu, tak komplet se vším.

Krok číslo dvě

Zaměřte se na oděvy a doplňky, které nosíte opravdu často. Patří k módním stálicím, jsou základním pilířem ženského šatníku. Podrobně je prohlédněte, zdali se na nich již neobjevují známky opotřebení. V případě, kdy naleznete žmolky, zatrhané nitky, párající se švy, „sešmajdané“ podrážky, natržená poutka u kabelky, pryč s nimi. Nesmíte nad vyhozením daného kousku moc přemýšlet, jinak se ho nikdy nezbavíte. Nicméně vaše citové pouto chápeme.

Čím více nepotřebných věcí se zbavíte, tím lépe.

Krok číslo tři

Následně se vrhněte na oděvy, které jste na sobě neměla osm a více měsíců. Po dokončení hromádku ještě jednou projděte. Zvažte, jestli opravdu budete něco takového ještě nosit. Někdy totiž takových modelů „Kdybych náhodou zhubla …” či „Kdyby náhodu byly opět IN …” máme v šatníku spousty, stejně je neoblékáme. Proč tedy zaplňovat zbytečně místo? To je jako s lidmi. Když vám nečiní potěchu, nemáte je v oblibě, neobklopujte se jimi.

Krok číslo čtyři

Zbývající oblečení vlastně vůbec nepotřebujete. Je už na vás, jestli přebytečné věci pošlete dále do světa, věnujete charitě, nebo jej budete nadále skladovat. Pokud se rozhodnete některé si nechat pro domácí chvíle, pak nezapomeňte vyřadit něco také z této sekce. I volnočasový úbor by měl mít úroveň. Zbavte se proto tepláků s vytahanými koleny, zapraných legin, děravých triček, velmi obnošených mikin, infantilních pyžam.. Buďte také doma hezky upravenou dámou. Partner se rázem bude více těšit na odchod z práce.

Vytřídila jste opravdu mnoho kousků? Uspořádejte kamarádský výprodej. Výtěžek pak věnujte na dobrou věc.

Krok číslo pět

Oblečení a doplňky, které jste si ponechala, úhledně pověste na ramínka, složte do komínků. Ideálně podle barev, ročního využití. Šikovné jsou úložné boxíky do šuplíků. Stojí pár korun, ulehčí vám práci například s ponožkami, spodním prádlem, vlasovými ozdobami. Boty omyjte, naimpregnujte. Stejně by tomu mělo být i u kabelek.

Krok číslo šest

Vše, co již nevyužijete, rozhodně nevyhazujte. Hodně opotřebované kousky lze využít na hadry. Stále atraktivní oděvy můžete prodat přes šikovné mobilní aplikace, kde lidé za „pár kaček“ nabízejí stále atraktivní módu. Zbytek odneste do sběrných kontejnerů.

Pozor, komu nechtěné posíláte. Vždy si na kontejneru přečtěte, kam vámi vytříděné oblečení poputuje. Najdou se totiž kontejnery, jejichž obsah směřuje do secondhandů. A stále je lepší pomoci těm, kteří v životě moc štěstí neměli.