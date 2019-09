Pravnučka slavné módní novinářky pózovala v sexy reklamní kampani

Caroline má dokonalé křivky. Větší prsa, pevný zadeček a útlý pas. Je modelkou, která umí ukázat, jak přitažlivá může žena ve spodním prádle být. Krajky a podvazky prezentuje žensky a smyslně.

„Nezáleží na tom, jak moc je Agent Provocateur prádlo zdobné nebo dekadentní, zkrátka nenosí ženu. To ona ho nosí! To ona se stává mocným, sebevědomým ztělesněním své fantazie. Když jsem při focení viděla své křivky, bříško a prsa, ani trochu jsem je neměla chuť schovávat, cítila jsem se sexy. Toto prádlo je oslavou ženy,” sdělila pro magazín People.

Caroline se nestydí, nemá chuť se schovávat před světem a umí nosit své křivky. Na společenských akcích se ukazuje v outfitech, které by si troufla vynést jen málokterá žena. Nedělají jí problém prosvítající bradavky ani extrémně hluboké dekolty. Chce ukazovat světu, že se ženy nemusejí stydět.

I její prababička byla žena, která se nebála vyjádřit svůj názor. Přátelila se s takovými osobnostmi, jako byla například Coco Chanel. Své módní rady udělovala i herečce Marilyn Monroe nebo umělci Andymu Warholovi a v redakci magazínu Harper´s Bazaaru pracovala jako módní redaktorka neskutečných šestadvacet let.

„První pravidlo, co se učí gejša v devíti letech, je to, že musí být okouzlující k jiným ženám. Myslím, že by každé děvče mělo být takto vychováváno.“ Tím se Diane řídila a zřejmě se tím řídí i Caroline, která ostatní ženy dokáže inspirovat.