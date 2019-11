Co jsme nosili před čtvrt stoletím? Hlasujte v galerii a zvolte výherce

Více než čtyři desítky fotografií z devadesátých let přišly od vás, čtenářů, do fotosoutěže na téma Co jsme nosili před čtvrt stoletím. Nyní můžete až do 20. 11. do 10 hodin hlasovat o tom, která fota se vám nejvíc líbí, a vybrat tak deset výherců. Těm pošleme po balíčku s luxusní kosmetikou Essenté v hodnotě více než dvou tisíc korun.

