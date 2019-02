Jsme s jedním partnerem a společně s ním máme sex, říkají dvojčata

„Spíme všichni v jedné obrovské posteli. Je tak velká, že má každý svůj osobní prostor a můžeme se v ní tulit. Když máme s partnerem sex, jsme v posteli obě,“ sdělila jedna z žen v australském pořadu We have a problem.

Trojice spolu začala žít již v roce 2012. Sestry tvrdily, že mají s partnerem sex obě, ale vždy každá zvlášť. Nyní se svěřily, že si tyto radovánky užívají společně.

„Nežárlíme jedna na druhou, když se mazlíme s Benem. My žijeme v partnerství, kde si nic nezávidíme,“ pokračovaly sestry, které na tomto soužití nevidí nic zvláštního. Společně se totiž prý nedotýkají a sex nemají. Pouze se účastní postelových hrátek všichni dohromady, jedna z nich se v tu chvíli pouze dívá.

„V posteli jsme všichni. Když Ben líbá jen jednu z nás a tu druhou ne, necítíme nic, jako je žárlivost. On nás miluje obě úplně stejně a neodsuzuje nás. Líbí se mu, že se snažíme být stejné,“ míní dvojčata.

V budoucnu by si obě chtěly svého partnera vzít. Australské zákony však neumožňují jednomu člověku sňatek s více lidmi. „Nevíme, jak to uděláme. Bohužel zákon nám to zakazuje, takže to pro nás v tuto chvíli nemá řešení,“ stěžovaly si sestry.

Anna a Lucy DeCinque

Chtěly by ve stejnou dobu i otěhotnět a věří, že se jim to podaří. „To už bude Benova práce, aby se mu to povedlo ve stejnou dobu. Alespoň to nám nikdo zakázat nemůže a velmi se těšíme na to, až budeme společně naše děti vychovávat,“ tvrdí.

Jejich partner Ben jim také přispívá na plastické operace. Naposledy se sestry rozhodly pro plastiku prsou, aby měly identická ňadra. Kromě toho také podstoupily plastiku pozadí, nebo si nechaly upravit rysy v obličeji.