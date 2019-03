Chmelu zprvu na Hané nevěřili, za rozmachem stál sedlák samouk

Přesně 185 let uplynulo tento týden od narození Hynka Florýka. Muže, bez něhož by dnes možná nikdo neznal pojem moravský chmel. Rodák z Tršic na Olomoucku však i zpočátku nevěřící hanácké sedláky dokázal přesvědčit a odstartoval éru, která trvá už přes 150 let.