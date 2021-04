Ani kapka nazmar. Prostějov bude dešťovou vodou také splachovat ve školce

Školku čekají opravy sociálního zařízení a radnice při této příležitosti zajistí ekologické úpravy objektu. V projektové dokumentaci již nechala zpracovat využití dešťové vody pro splachování toalet.

„Vody je stále nedostatek, a proto postupně u městských budov zavádíme opatření, která této situaci čelí. Zmíněný projekt řeší možnost likvidace srážkových vod ze střechy školky, a to částečně formou využití ke splachování toalet a k zálivce trávníku mezi školními pavilony a částečně formou vsakování,“ sdělil primátor František Jura.

„Pod zemí vybudujeme akumulační nádrž a opravíme vnitřní rozvody kanalizace a vodoinstalace v pavilonu A2 mateřské školky,“ dodal.

Investice dosáhne výše 4,1 milionu korun, opravy město plánuje na příští rok a na celou akci se bude snažit získat dotace.

„V Operačním programu Životní prostředí je možnost dotace až do výše 85 procent uznatelných výdajů projektu. To znamená, že případná dotace by mohla činit až téměř 2,8 milionu korun,“ podotkl primátor.

Dešťová voda poslouží i v dalších budovách

Ve městě to však není jediný objekt, který bude využívat dešťovou vodu. Přes tři miliony korun z dotací sehnalo město Prostějov také na vybudování akumulační nádrže na dešťovou vodu v místním Sportcentru.

„Naším zájmem je vybudovat v areálu sportovní haly akumulační nádrž pro efektivní hospodaření se srážkovou vodou. Dojde k zachycení srážkové vody a jejímu odvádění pomocí nové dešťové kanalizace do prostoru navrhované akumulace a vsaků na okraji parčíku v areálu haly,“ popsal před časem náměstek primátora Jiří Rozehnal. V tomto případě se investice pohybuje okolo 3,5 milionu korun.

Kompletní přestavbou nyní prochází rovněž objekt prostějovských ochránců přírody. Na části budovy vznikne nová zelená střecha, na části budou fotovoltaické panely a nad propojovacím krčkem porostou popínavé rostliny. Projekt počítá s využitím dešťové vody pro splachování na toaletách a na zalévání zahrady.

„Budova byla dlouhodobě využívána ochránci přírody, kteří zajišťují ekologickou výchovu a vzdělávání pro školy a veřejnost. Stavba již byla v nevyhovujícím stavu. Proto jsme se rozhodli pro výstavbu nové zelené budovy,“ řekl náměstek Pospíšil. Investice je 12,7 milionu korun, část budou opět dotace.

Ekologických úprav se kromě toho zřejmě dočká i budova na dětském dopravním hřišti v Prostějově.

„Oslovil nás ředitel Sportcentra s požadavkem na rozšíření objektu dětského dopravního hřiště. O hřiště je stále větší zájem a rozšíření je potřebné. Předpokládáme, že v rámci nástavby bychom se také zabývali otázkou vsakování vody a použitím fotovoltaiky,“ potvrdil náměstek primátora Rozehnal.

Město již požádalo Olomoucký kraj o dotaci z programu na podporu dětských dopravních hřišť. Investice bude ve výši okolo šesti milionů korun.