Prostějov hájí nanonástřiky proti covidu posudkem, jiní experti nesouhlasí

„Směs SmartCoat nemůže být v žádném případě hodnocena jako karcinogenní,“ tvrdí v posudku pro město znalec v oboru chemie se specializací na průmyslovou toxikologii Vladimír Procházka.

„Dle nařízení Evropského parlamentu Rady ES je směs považována za karcinogenní, je-li obsah látky jako karcinogen kategorie 2 vyšší nebo roven většímu procentu než 1 procento hmotnosti. Jelikož výrobek SmartCoat obsahuje obsah oxidu titaničitého pouze 0,450 procenta, je tento problém irelevantní,“ zdůvodnil.

Primátor Prostějova František Jura (ANO) a společnost Vederia Solutions, která za nástřiky stojí, okamžitě obvinili kritiky akce z šíření paniky a dezinformací.

„Město by nikdy nepřipustilo aplikaci látky, která by nebyla opakovaně prověřena. Nicméně rodiče prostějovských dětí se zkrátka stali obětí dezinformací, proti kterým je velmi těžké bojovat,“ prohlásil primátor.

17. února 2021

Jednatel společnosti Vederia Solutions Petr Smékal zase obvinil z neznalosti senátorku za Prostějovsko Jitku Chalánkovou, která na problém upozornila.

„Bez sebemenší znalosti produktu neváhala veřejně rozpoutat mezi rodiči dětí značnou paniku a k dnešnímu dni nebyla schopná doložit jediný dokument, který by jasně prokázal nežádoucí účinky aplikovaného výrobku,“ tvrdí.

Smékal se obul rovněž do dalšího kritika, opozičního zastupitele Aleše Matyáška.

„Neustále ve svých vyjádřeních udržoval veřejnost v napětí. Zcela neopodstatněně a nevybíravým způsobem se vyjadřoval o údajných karcinogenech ve školách a školkách, kdy si neváhal jako rukojmí vzít zdraví dětí,“ uvedl jednatel.

Jiní odborníci zpochybňují nástřik i posudek

Chalánková i Matyášek označili takové očerňování za naprosto nepřijatelné a zveřejnili naopak stanoviska expertů, která jejich obavy z nanonástřiků potvrzují.



Společné expertní stanovisko koncem března letošního roku vypracovali děkan Lékařské fakulty Ostravské Univerzity Rastislav Maďar, ředitel Zdravotního ústavu v Ostravě Eduard Ježo, prorektorka pro vědu a výzkum v oboru rizik nanomateriálů Vysoké školy báňské v Ostravě Jana Kukutschová a vedoucí Národního referenčního centra Státního zdravotního ústavu Bohumil Kotlík.

„Jednoznačně nedoporučujeme aplikaci nástřiku nanočástic oxidu titaničitého ve školách, mateřských školách a všech dalších prostorách, kde lze předpokládat dlouhodobější expozici této nejvnímavější populační skupiny, a doporučujeme regulovat používání těchto technologií ve vnitřním prostředí,“ nabádají všichni čtyři podepsaní experti.

Vedoucí Národního referenčního centra Kotlík navíc zpochybnil i posudek, který si objednala společnost Vederia Solutions.

„Ctihodný pan Procházka není soudním znalcem v oboru hodnocení vlivu na zdraví, ale v oboru průmyslová chemie, toxikologie v chemickém průmyslu, nemůže se tedy k těmto věcem vyjadřovat,“ upozornil Kotlík.

„Čekal bych také, že svá tvrzení podepře odbornou literaturou a odkazy, ale to se nestalo. Hodnocení směsi jako nekarcinogenní nařízením parlamentu EU a směrnice ES má za cíl chránit pracovníky, nelze ho aplikovat na komunální prostředí,“ uvedl dále.

Kritici i město už oslovili i hygieniky

Prostějovský zastupitel Matyášek se již obrátil s žádostí o stanovisko na Krajskou hygienickou stanici v Olomouci, což po něm udělalo i město.

„Odpověď zatím nemám. Pro mě je však naprosto nepřijatelné, aby město aplikovalo nástřiky, aniž by si ověřilo všechny atesty. Ty totiž byly z roku 2012 a na úplně jiný účel než použití ve školách,“ řekl Matyášek.

„Město teď horko těžko shání dokumenty, které by jeho kroky omluvily. Absolutně nesouhlasím s tím, aby se nástřiky opět obnovily, a žádám, aby se město obrátilo na specializované pracoviště, které by provedlo analýzy, co vlastně bylo ve školách opravdu nastříkáno,“ dodal.

Podobně podvedení se cítí i někteří rodiče. Uráží je například posudek, kterým se nyní radnice ohání.

„Odborný kompilát vystavěný na materiálech dodaných poskytovatelem nanonástřiků mi přijde jako velmi odvážné gesto na hranici absence respektu k rodičům, pracovníkům škol, ale i odborné veřejnosti. Jak myslíte, že to působí na rodiče a zaměstnance škol,“ napsal primátorovi Jurovi jeden z rodičů Jan Mochťák.

Po vedení radnice požaduje rychlou a jasnou odpověď, v jakých školách byl chemický postřik aplikován, jak bude odstraněn a kdy, kde a jak budou informováni rodiče.