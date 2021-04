Prostějovská radnice si chce pro sebe zabrat parkoviště, čelí kritice

„Ze smlouvy bude vyjmuto parkoviště za Kubusem a nově bude zařazeno veřejné parkoviště na rohu ulic Brněnská a Wolkerova,“ uvedl ve zprávě bez dalších podrobností náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Neřekl však celou pravdu. První zmíněné parkoviště v sousedství centra na začátku výpadovky na Plumlov si totiž radnice hodlá zabrat pro své potřeby a už nebude pro veřejné využití jako doposud. Město nicméně odmítá, že by sloužilo jen zaměstnancům radnice.

„Tato vyčleněná plocha bude sloužit pro potřeby magistrátu, tedy pro radní, zastupitele, členy komisí a výborů, pro návštěvníky magistrátu a také pro zaměstnance,“ shrnula vedoucí oddělení vnějších vztahů Jana Gáborová.

Podle ní město toto parkoviště vybralo z toho důvodu, že je poměrně málo využívané, i když se nachází v blízkosti centra.

„Město předpokládá, že na ostatních, více využívaných parkovištích v centru města pak bude více parkovacích míst,“ zdůvodnila rozhodnutí radních Gáborová.

Dejte tedy místa i podnikatelům, zní z opozice

V současné době navíc radnice připravuje zcela nový systém parkování včetně technického zázemí. Proto se postupně provádí dílčí změny a toto byla jedna z nich.

„Vzhledem k tomu, že rada města schválila změnu smlouvy s FCC ohledně pronájmu parkovišť, tak již nic nebrání tomu, aby opatření začalo platit,“ dodala mluvčí.

Opozice ale krok považuje za nepřípustný. „Je to naprosto absurdní, rovná se to diskriminaci ostatních lidí. Samozřejmě že by se tím snížil počet parkovacích míst v centru, který je už tak malý,“ zlobí se například zastupitel Aleš Matyášek.

Ten je toho názoru, že pokud si chce radnice rezervovat parkovací místa pro sebe, musí totéž udělat i pro podnikatele, kteří sídlí v centru a platí městu daně. Každému by tak rovněž mělo nějaká místa vyhradit, jinak jde o nespravedlnost.

„Pokusíme se celou věc projednat na zasedání zastupitelstva, protože se zdá, že rada města si to hrne přes své kompetence. Otázka je, jak se k tomu postaví ostatní zastupitelé. Každopádně jde o naprostý nesmysl a není důvod, aby byl někdo zvýhodňován jenom proto, že pracuje na magistrátu nebo si tam jde zrovna něco vyřídit,“ je přesvědčen Matyášek.

Město nedávno také zdražilo vyhrazená místa

Od ledna přitom Prostějov shodou okolností také zdražil cenu vyhrazených parkovacích míst. Podle vzdálenosti od centra nyní stojí šest, osm nebo deset tisíc korun.

„Tento poplatek zůstává i přes zvýšení v porovnání s dalšími městy mimořádně nízký. Například v první zóně platí obyvatelé Prostějova méně než polovinu sazby, se kterou musí počítat občané Přerova, Kroměříže nebo Opavy. V případě Olomouce je rozdíl ještě propastnější,“ komentovala to mediální referentka magistrátu Anna Kajlíková.

Část obyvatel centra či tamních podnikatelů změny kritizuje. „Parkování je zde hrozné. Kdyby nám naše paní domácí nevyčlenila pár míst vzadu, nebo se na nás nedostalo, zůstali jsme nahraní. Dokonce jsme si chtěli nějakou rezidenční kartu koupit, ale bylo nám řečeno, že na náměstí Edmunda Husserla to nejde,“ popisuje třeba podnikatelka Iva Nováková, která zde řadu let i bydlela.

Radnice podle ní parkování v centru města neřeší, a pokud si navíc ještě jedno parkoviště vyhradí pro sebe, považuje to za vrchol drzosti.

„My jsme samozřejmě nechtěli parkování zadarmo a byli jsme ochotní zaplatit rozumnou cenu, ale platit pomocí parkovacích hodin, jak nám magistrát doporučoval, to by bylo neúnosné. Takže si za místo nemůžete zaplatit, ale nemáte ani kde parkovat, protože všechno je zabrané, když je míst málo,“ zlobí se podnikatelka.

Technické služby v Prostějově obhospodařují veřejná parkoviště s celkem 439 místy, z toho 25 je podle upravené smlouvy vyhrazeno pro zdravotně postižené.