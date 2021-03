Prostějovské kino přišlo kvůli covidu o miliony z tržeb, přesto investuje

Kino Metro v Prostějově se kvůli koronaviru propadlo do obří ztráty. Loni normálně promítalo jen do začátku března a diváci se ve větší míře nevrátili ani po letních prázdninách. Zatímco v roce 2019 mělo kino tržby přes 8 milionů korun, v loňském roce to byly necelé 3 miliony.