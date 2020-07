Prostějovské Metro 70 není jen kino, ale původně i protiatomový kryt

Masivní ocelové dveře do promítacího sálu, který je zároveň krytem, a vstup do dekontaminačních komor jsou teď k vidění v předsálí prostějovského kina Metro 70.

Biograf, který stál naproti tehdejšímu okresnímu výboru KSČ, si totiž komunističtí pohlaváři na přelomu 60. a 70. let minulého století nechali postavit také jako protiatomový kryt. Vedení kina se nedávno rozhodlo, že to divákům ukáže.

Budova biografu Metro 70 má na Moravě svou kopii. „Je unikátní tím, že má starší sestru, kino Hvězda v Uherském Hradišti. Jsem pravidelným návštěvníkem tamní Letní filmové školy a všimla jsem si, že prostor předsálí není totožný,“ popisuje ředitelka prostějovského kina Barbora Kucsa Prágerová.

V Prostějově bylo předsálí dlouhé roky obložené jakousi dřevěnou zástěnou, pod kterou se ovšem skrývalo důmyslné zařízení. Prágerovou napadlo, že by ho mohla ukázat divákům a představit tak i druhou funkci kina jako protiatomového krytu.

Ve spolupráci s oddělením krizového řízení na magistrátu bednění nechala strhnout, natřela všechny železné prvky, udělala novou podlahu a položila koberec.

„Vstup nyní působí velmi dobře a divákům připomíná, že jde o víceúčelovou budovu, která může sloužit jako kryt CO. Masivní ocelové dveře mohou celý kryt v případě nebezpečí hermeticky uzavřít a menší ocelové dveře slouží jako vstupní dekontaminační komory. Za nimi jsou dvě menší místnosti, kde jsou například sprchy,“ popisuje Prágerová.



„Když sedíte v sále, ani si neuvědomujete, že tam je dvanáct toalet a prostory, které jsou permanentně udržované, jako například strojovna vzduchotechniky. Má to industriální nádech a je to celé velmi zajímavé. Když máme možnost, diváky bereme i do těchto prostor,“ řekla ředitelka.

Prostějovské kino letos oslaví padesát let své existence. V průběhu roku chce zprovoznit kinokavárnu ve foyer a doufá, že stihne také kompletní rekonstrukci toalet.

„Když jsem se ptala pamětníků a lidí, kteří v kině pracovali, za narozeniny by se mohl považovat 2. listopad, kdy bylo vydáno povolení k užívání stavby. Takže v listopadu bychom padesátiny chtěli náležitě oslavit,“ dodala ředitelka kina.